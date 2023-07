Se manifiestan por la cantante Nayeli; exigen localización

– Ante la poca convocatoria, a causa de que la gente tuvo miedo de asistir a la protesta, solamente colgaron en el Puente de Colores una lona con la fotografía de Cinco Martínez –

Familiares de la cantante Nayeli Cyrene Cinco Martínez, levantada el 22 de junio en Tuxtla Gutiérrez por hombres armados, se manifestaron este domingo en la capital del estado para exigir su localización y presentación con vida.

“Estamos en espera de noticias, no sabemos nada de ella”, dijo la madre de la artista de 30 años, quien junto con siete personas más se manifestó en el Puente de Colores, ubicado en la zona poniente, para marchar al centro de la ciudad.

Sin embargo, ante la poca convocatoria, a causa de que la gente tuvo miedo de asistir, sólo colgaron en el puente una lona con la fotografía de Nayeli y dos mantas en las que escribieron “nos falta Nayeli” y la exigencia a las autoridades para que investiguen y la presenten con vida.

La madre de la cantante pidió a las autoridades federales y estatales que, así como “buscaron” a los 16 empleados administrativos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), liberados la tarde del viernes, busquen a su hija. “Yo les pido que me ayuden a encontrar a mi niña, que me la protejan donde esté”.

Una de las condiciones que los secuestradores habían puesto para liberar a los 16 servidores públicos era la presentación de Cinco Martínez, pero a la fecha no ha aparecido.

La mujer suplicó a sus captores que “tengan piedad de mi hija, ya no aguanto con esto, el dolor de una madre, pónganse en mi lugar, no le hagan daño, que la protejan, que la cuiden”.

En entrevista colectiva dijo que “hasta ahorita no sabemos nada, no nos han dicho nada. He ido, he hablado, pero las autoridades no tienen ninguna noticia. No nos han hablado a nadie”, y tampoco les han dicho si la están buscando con la policía.

La artista fue levantada el 22 de junio de su casa ubicada en la capital del estado cuando se encontraba con sus dos hijas de 10 y 5 años, sin que hasta la fecha se sepa algo de su paradero.

Entre lágrimas, pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador “que me ayude a encontrarla, que es un ser humano, que se ponga en sus zapatos, en mis zapatos; yo no puedo hacer nada, me siento sola; que no me la dejen en el olvido”.

Agregó: “Pido a Dios y a las autoridades que me apoyen, que no fueron 16, son 17 con mi hija y si ya dejaron libres a los 16 que suelten a mi niña. Al gobierno le pido que me apoye como apoyó a esas familias”, expresó.

A pesar de que las autoridades no les han dado información, manifestó que mantiene “la llama de la fe y la esperanza. Dios es muy grande, le suplicamos, nos la va a regresar, tenemos fe, oramos; todos estamos orando”. (Fuente: La Jornada. Foto: La Jornada)