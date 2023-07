NADA QUE CELEBRAR EL 1 DE JULIO

Fernando Hinterholzer Diestel

El pasado sábado 1 de julio el presidente López Obrador convoco a un magno festejo en el Zócalo de la CDMX para festejar su triunfo en los comicios del 2018. Sin embargo, el presidente no tiene nada que festejar, más bien su fracaso ha sido monumental, en prácticamente todos los rubros de su gestión y, por tanto, todas sus promesas de campaña han quedado truncas. Y la lista es larga, en materia de seguridad, el país está envuelto en una batalla contra los carteles criminales y va perdiendo, lo que dejará a su sucesor será una gigantesca crisis de inseguridad. La crisis se confirma con la numeralia de que el sexenio culminará con el doble de muertos por concepto de narcotráfico que el periodo de Calderón. Crearon una Guardia Nacional desorganizada, incompetente y sin identidad corporativa como institución. Ante este escenario, el presidente militariza al país y ha convertido a “los generales de las Fuerzas Armadas” en accionistas de su movimiento político, esto evitar el triunfo opositor en 2024. Se dedica cada día desde su pulpito mañanero, a atacar a las instituciones que le estorban, sobre todo aquellas que combaten a la corrupción. Es bien sabido que la corrupción permea por todos los rincones de su gobierno. Los organismos autónomos exigen la rendición de cuentas, lo cual es inviable para el presidente. Los pobres aumentaron y la desigualdad económica también. Y, en materia de política exterior, el presidente se pelea e insulta a sus socios comerciales en el T-MEC.

En materia de corrupción, todos sabemos que la opacidad ha privado en este gobierno: todos los contratos son otorgados sin licitación, por invitación restringida, encubiertos por “seguridad nacional”. Durante esta administración de la 4T ocurrió el mayor desfalco de la historia gubernamental, en Segalmex, manejado un incondicional de López Obrador, y a quien él ha protegido desde entonces. “López Obrador ha gobernado contra el interés de México, contra los más pobres, y beneficiado a especuladores y a compinches de su partido con contratos sin licitar y ocultos por 10 o 15 años bajo la falacia de la seguridad nacional”. Además, entre fondos públicos, fideicomisos, y el fallido NAIM, hay otro billón de pesos desaparecidos. En materia de salud, la desaparición del Seguro Popular, del sistema de compras de medicamentos y la brutal manera en que se combatió la pandemia han dado como resultado más de 20 millones de mexicanos sin cobertura de salud, más de 700 mil de muertes en exceso y el sufrimiento, cotidiano de familias enteras que no pueden encontrar los medicamentos que necesitan. En materia educación se perdieron dos años por la pandemia, y a ello le agregamos “el estúpido planteamiento” de la SEP que tratará de convertir al sistema educativo en un instrumento ideológico, a extremos nunca vistos antes en el país, y como aderezo a la destrucción del sistema educativo, ya no contamos con los programas de evaluación educativa.

AMLO ha tirado a la basura cantidades enormes en Pemex, una empresa quebrada financieramente que marcará su administración, junto con tres de obras faraónicas que son el reverso de la medalla de millones de nuevos pobres que han surgido a consecuencia de sus fallidas políticas públicas. Es imperdonable dar cuenta cómo, uno ha incurrido en los vicios, excesos y abusos que criticó en su momento a los gobiernos neoliberales, no le faltó nada. El IMSS tiene un déficit de 2.6 millones de empleos, que ya no se crearon, y el salario real, según Coneval, “aunque es mayor que el promedio del sexenio de Peña Nieto, es inferior en 8.5 por ciento al que había en tiempos de Calderón, y en 17.5 por ciento al promedio del sexenio Foxista”.

Las cifras en materia de robo de combustible son altísimas, la extorsión a todo lo que da, el territorio controlado por el crimen es casi del 40% del país, y los criminales se dan el lujo de secuestrar a 16 servidores públicos en Chiapas, y el presidente se ríe, no sabemos si es exceso de cinismo o “de plano ya perdió el rumbo”. Después de 5 años, no hay nada, ningún resultado. Pero celebra López Obrador, y celebran sus esbirros vasallos, porque tienen el poder y se están enriqueciendo con él. Festejan también los “chairos” que reciben su dadiva sin percibir cuánto les está costando en educación, salud y seguridad. El juicio de la realidad y el tiempo, será inexorable.

Lo que, si hay que festejar, y con júbilo desde la colectividad apartidista, es el acuerdo logrado por los partidos de oposición y agrupaciones de la sociedad civil desterró la predicción generalizada de que Morena ganaría la Presidencia por otros seis años. Dicen los expertos en estrategias, que nada descontrola más, en la guerra y en la política, que la sorpresa. Tanto los criticaron a la Oposición de que estaban pasmados ante las campañas anticipadas de Morena, que ahora, el PRI, el PAN y el PRD no sólo dieron a conocer su método para elegir a su candidato presidencial, sino también la agenda con el que realizarán sus procesos internos para depurar a sus precandidatos y con ello, según la cronología anunciada hace unos días, la oposición ahora se adelanta un paso a López Obrador y a su partido Morena y postularan a su candidato o candidata a la Presidencia de la República el próximo 3 de septiembre, esto es, tres días antes de la designación del abanderado morenista prevista para el 6 de septiembre. De acuerdo con la ruta crítica que señalaron las dirigencias de los 3 partidos, se definió que el 3 y 4 de julio, como la fecha de registro de sus aspirantes, los cuales participarán en un foro para que expliquen y debatan sus propuestas. Para el 11 de agosto se va a llevar a cabo la primera encuesta nacional, y para el 16 de agosto quedaran definidos los tres aspirantes mejor posicionados en dicha encuesta, para que a finales del mes de agosto, los tres precandidatos participen en 5 foros regionales, uno por cada circunscripción electoral, el 3 de septiembre habrá un tercer sondeo de opinión, y se colocarán casillas para recibir votos en los 300 distritos electorales de la República y podrán votar todos aquellos ciudadanos, militantes o no, que se inscriban previamente en un padrón para la votación, y ese mismo día, por la noche y una vez contabilizados los votos de las 300 casillas se dará a conocer el nombre del aspirante de la Alianza Va Por México a la Presidencia que competirá contra Morena. Esa candidatura, bien llevada, tiene muchas posibilidades de ganar. Morena no gozará de un día de campo en junio del próximo año, porque pagará en las urnas el desastre que han hecho en el gobierno.

El peor escenario que le va pasar al presidente para instaurar su maximato, “es decir, mantener el poder más allá de que termine su sexenio a través de un vasallo”, es que la oposición se presentara unida con la sociedad civil a la elección presidencial con una candidata o candidato con personalidad especial, que reúna múltiples atributos para apabullar las fortalezas del tabasqueño y de su corcholata elegida. Así es, la hidalguense Xóchitl Gálvez gradualmente ha ido ganando espacios en el ánimo de la gente para llegar a la antesala de la candidatura de la oposición.

ES CUANTO

ADENDDUM: Tan solo en la semana que terminó la violencia extrema y el terrorismo se apodera lentamente del país, con el asesinato y calcinamiento de Hipólito Mora en Tierra Caliente, Michoacán; también el homicidio del líder del Partido Verde, Jesús González Ríos en Copala, Guerrero; el secuestro de 16 trabajadores de la SSyPC de Chiapas a manos de un grupo armado y la explosión de un coche bomba en Celaya, Guanajuato, que dejó como saldo 4 miembros de la Guardia Nacional heridos. Seguramente esto festejó el presidente.