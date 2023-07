• Como si se tratara de su última voluntad, Hipólito Mora deseó que los michoacanos fueran valientes para acabar “con este mal que nos tiene en el suelo”

México.- El fundador de los grupos de autodefensa en Michoacán, Hipólito Mora, escribió una carta para cuando lo mataran, cuyo contenido se hizo público tras su asesinato en su pueblo natal La Ruana.

Lo dije en muchas ocasiones, sabía que este día llegaría. Lo dije, me voy a morir peleando, solo quiero que mi muerte no sea en vano”, inicia la misiva.

«Solo quiero que mi muerte no sea en vano», dice Hipólito Mora en carta póstuma – carta-de-hipolito-mora

Como si se tratara de su última voluntad, Mora Chávez deseó que los michoacanos fueran valientes para acabar “con este mal que nos tiene en el suelo”, que los policías vean que tienen la fuerza para acabar con los grupos criminales y que el gobierno en turno se fije en los ciudadanos antes que en sus campañas o bolsillos.

“Yo nunca acepté sobornos ni intimidaciones, luché sin recibir nada a cambio más que el cariño de la gente. Los que no me querían eran los chicos malos, yo ya estaré con mi hijo Manolo y le diré a la muerte ‘¿dónde estabas por qué me huías tanto?’”, indica en su carta.

Hipólito Mora pidió que su familia, amigos y fieles seguidores hagan lo que tengan que hacer para que la lucha que él empezó siga siendo por una causa justa para los ciudadanos.

“Aquí y en el otro mundo soy y seguiré siendo Hipólito Mora”, finalizó.

Con información de SUN

Foto: Especial