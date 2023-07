Se definen los Octavos de Final en Futbolito Bimbo 2023

Luego de completarse todas las jornadas de la fase regular en la rama varonil, Futbolito Bimbo 2023 en Chiapas definió los cruces de Octavos de Final, que se disputarán el sábado 8 de julio en la cancha del Instituto Hispano Jaime Sabines de Tuxtla Gutiérrez.

Erika López Guzmán, Coordinadora del Futbolito Bimbo 2023 en Chiapas, informó que como primeros lugares avanzaron a la fase estatal las primarias: Adolfo López Mateos (Grupo 1/24 puntos), UNESCO (Grupo 2/24 puntos), Hampton School (Grupo 3/21 puntos), Mariano Matamoros (Grupo 4/21 puntos), Joaquín Miguel Gutiérrez (Grupo 5/21 puntos) e Ignacio Manuel Altamirano (Grupo 6/22 puntos).

En calidad de mejores segundos lugares obtuvieron su pase: Josefa Ortíz de Domínguez (21 puntos), Plan de Ayala (21 puntos), Fray Víctor María Flores (20 puntos), Colegio La Paz de Chiapas (29 puntos) y Cuauhtémoc (18 puntos); mientras que como mejores terceros clasificaron las escuelas Flavio Antonio Paniagua (18 puntos), Enrique Rodríguez Cano (17 puntos), Camilo Pintado Rincón (19 puntos), Colegio Laureles (18 puntos) y Francisco Sarabia (16 puntos).

La primera eliminatoria de la fase estatal se jugará el sábado 8 de julio, de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde con los siguientes encuentros: UNESCO vs Colegio Laureles; Adolfo López Mateos vs Francisco Sarabia; Hampton School vs Enrique Rodríguez Cano; Mariano Matamoros vs Camilo Pintado Rincón, Joaquín Miguel Gutiérrez vs Flavio Antonio Paniagua; Ignacio Manuel Altamirano vs Fray Víctor María Flores; Josefa Ortíz de Domínguez vs Colegio La Paz de Chiapas y; Plan de Ayala vs Cuauhtémoc.

Los equipos ganadores disputarán la fase de Cuartos de Final al día siguiente (domingo 9 de julio) de 8:30 a 11:30 horas, mientras que la sesión de Semifinales y Final quedó para el sábado 15 de julio.