Netflix afecta de nuevo a usuarios

• Netflix sigue afectando el bolsillo de sus suscriptores, con la posible y polémica desaparición de este paquete

México.- Netflix sigue siendo la plataforma #1 en entretenimiento en el mundo, pero ha sufrido reveses constantes que le han valido críticas y pérdidas masivas de suscriptores.

Desde incrementar sus precios, implementar anuncios, cancelar series queridas y limitar el acceso a cuentas compartidas, Netflix ha sorteado con más penas que glorias los retos que se le han atravesado en sus últimos años, en medio de un panorama difícil donde ya no es la única plataforma en el medio que ofrece contenidos digitales.

Lo que ahora ocasiona polémica es el rumor de que Netflix cancelará su suscripción más económica, la cual incluía anuncios comerciales, pero a un precio accesible para los usuarios. Cuando recién se anunció la creación de esta alternativa -si bien no fue recibida con entusiasmo-, representó una opción a la que miles de personas pudieron optar por cuestiones de economía.

No obstante, de acuerdo con las redes sociales, esta suscripción podría desaparecer. Canadá es el país donde este paquete ya no se encuentra disponible, y se espera que la medida se extienda a Latinoamérica, y en concreto en México. Todavía se desconoce si esta medida es definitiva, o si no se trata más que de una prueba piloto que posteriormente se revertirá.

La posible medida terminaría por afectar a los usuarios de Netflix, lo cual representaría un golpe más desde que la compañía prohibió las cuentas compartidas, y comenzó a hacer un cobro adicional.

Con información de El Informador

Foto: Especial