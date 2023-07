Demi Moore sorprende en redes con pedicura ideal para las chicas

• La actriz sigue siendo un ícono de belleza que inspira a cientas de mujeres en el mundo

Estados Unidos.- La actriz Demi Moore es una de las tantas actrices más icónicas y guapas de la década de los 90. Actualmente, luego de mudarse a la propiedad de su ex marido Bruce Willis y su actual pareja Emma Heming, fue tendencia debido al estado de salud crítico de su ex esposo que padece «demencia frontotemporal», está decidida a estar al lado de su ex pareja, “hasta el último momento”. Según informaron los medios internacionales.

Sin duda la artista además de ser reconocida aparte tiene un increíble compromiso, que tiene anonadados a la mayoría también por su estilo único. Pero detrás de todo la artista exhibió su pedicure que realza su belleza demostrando que la edad y la elegancia son compatibles. Por medio de su cuenta oficial de Instagram donde tiene más de 4 millones de seguidores Demi enseña que sabe combinar sus uñas con todos llamativos.

Demi Moore luciendo el pedicura ideal para esta temporada. INSTAGRAM/ @demimoore

Esta vez, la famosa eligió un esmalte rojo cereza que nos recuerda que este tono estará de regreso durante las próximas semanas y que sabe cómo resaltar la belleza natural de sus pies y complementan cualquier estilo o conjunto con elegancia.

Esta elección da a conocer que los diseños no solo son un detalle estético, sino también una parte esencial del cuidado personal que puede hacer una gran diferencia en la apariencia general.

Por último, es necesario tener en cuenta que las uñas de color rojo no solo agregan un toque de audacia y glamour a tus pies. Este vibrante tono no solo es atractivo a la vista, sino que también puede ayudarte a lucir más segura de ti misma.

A parte, puede dar la ilusión de pies más largos y delgados, mientras que añade un toque de sofisticación. En resumen Moree nos inspira belleza y estilo para continuar siendo una motivación para el target de todas las edades.

Con información de SUN

Foto: Especial