Luis Armando Melgar va por candidatura de gobernador

– En una declaración reciente, el legislador por Chiapas expresó su interés en contender por la gubernatura, considerando esta oportunidad como un honor y una aspiración legítima –

Con miras a las elecciones estatales que se llevarán a cabo en Chiapas en junio de 2024, el Partido Verde comienza a perfilar posibles candidatos a la gubernatura del estado. Uno de los nombres que ha surgido es el de Luis Armando Melgar, ex senador, diputado y actual presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.

En una declaración reciente, el legislador por Chiapas expresó su interés en contender por la gubernatura, considerando esta oportunidad como un honor y una aspiración legítima. Melgar ha destacado su compromiso con el servicio público y su deseo de gobernar a los chiapanecos en el futuro.

Respecto a la alianza entre el Partido Verde y Morena, el diputado Melgar afirmó que esta no es una camisa de fuerza que les impida postular candidatos propios. Aunque ambos partidos mantienen una alianza a nivel nacional y son aliados del presidente de la república, en el caso particular de Chiapas no descarta la posibilidad de que cada partido presente sus propios candidatos en las próximas elecciones.

Melgar subrayó que se trata de partidos aliados, pero que en su momento definirán si van juntos o separados en la contienda electoral. Enfatizó en la importancia de respetar los tiempos electorales y manifestó su confianza en que la dirigencia nacional de su partido también acatará estas disposiciones y evitará hacer destapes prematuros.

Con estas declaraciones, Luis Armando Melgar se posiciona como uno de los perfiles a seguir dentro del Partido Verde en la búsqueda por la candidatura a la gubernatura de Chiapas en las elecciones del próximo año.

Con información de TV Azteca