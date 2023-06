Da a conocer Adán Augusto desglose de sus gastos de recorrido en el país

El exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, dio a conocer el desglose de sus gastos de la primera semana de recorrido en distintos estados de la república, en busca de la coordinación nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación.

López Hernández anticipó que los recursos utilizados en sus recorridos son propios, pues rechazó recibir los cinco millones de pesos que le aportaría el partido Movimiento de Regeneración Nacional, para realizar su gira.

De acuerdo con fuentes oficiales, el total, del 19 al 25 de junio, durante los cuales visitó ocho estados y 18 ciudades, fue de 395 mil 683 pesos, desglosados en transporte aéreo, vehículo y combustible, entre otros gastos que a continuación desglosó.

Informó que se gastó 85 mil 234 pesos en transporte aéreo, camioneta y combustible. En la logística de los 18 eventos organizados (asambleas informativas) 293 mil 235 pesos, en promedio 16 mil por evento.

En cuanto a hospedaje añadió el gasto de 13 mil 269 pesos (mil 885 pesos diarios). Respecto a alimentos erogó 4 mil 285 pesos (612 pesos en promedio diarios). Además, mil 750 pesos de gastos diversos.

Durante la asamblea que encabezó en Navojoa, Sonora, el exsecretario de Gobernación explicó que el presupuesto incluye 50 mil pesos en efectivo semanal que carga para gastos diversos.

“En Mazatlán me subí a una ‘pulmonía’ y me costó 400 pesos, eso se paga con el cheque que cambiamos para tener recursos en efectivo. Nosotros no necesitamos el financiamiento público para hablar con la gente, para estar con ustedes, lo que si les digo es que vamos a seguir caminando por todo el país”, enfatizó.