“Que los liberen si no los voy a acusar con sus papás”: AMLO

• El presidente López Obrador informó que los funcionarios “levantados” son parte del penal de Ocozocoautla y que trabajan para encontrarlos con vida.

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que los funcionarios “levantados” en Chiapas son parte del penal de Ocozocoautla, trabajan para encontrarlos con vida y dijo a los delincuentes, que no crean que habrá impunidad o protección como en el periodo de Genaro García Luna.

“Lo mejor es que los liberen si no los voy a acusar con sus papás y sus abuelos”, mencionó.

El presidente pidió que se tome en consideración que su gobierno es distinto a los anteriores y que ahora “la instrucción es que se rescate y desde luego con vida, que es lo que deseamos a los que fueron secuestrados”.

Aseguró que no va a haber impunidad “que no piensen que es como antes de que pueden cometer delitos y tienen a García Luna o a su equivalente que los va a proteger, ya no hay agarraderas, el gobierno no es cómplice de la delincuencia”.

Pidió a los plagiarios que no dañen a nadie e informó que “al parecer es una confrontación entre grupos, que eso es ahora lo más relevante, lo más común que se enfrenten grupos, pero no tienen por qué, bueno, ni en el caso de ellos mismos no tienen por qué hacerse daño y mucho menos si se trata de gente que está cumpliendo con su responsabilidad o de ciudadanos inocentes”.

Durante el gabinete de seguridad, esta mañana, no se le informó de la posibilidad de que el secuestro tenga como objetivo que se destituyan a varios mandos. “No, acaba de salir ahora, según me dicen”.

Con información de Proceso

