Lilly Téllez se baja de la contienda por la candidatura para elecciones de 2024

México.- Este miércoles 28 de junio, la senadora del PAN, Lilly Téllez, anunció que se baja de la contienda por la candidatura presidencial de la oposición debido al método con el que «Va por México» seleccionará a su abanderado para las elecciones de 2024.

El pasado martes, Lilly Téllez dijo que sí iría por la candidatura presidencial, pero hoy señaló que se bajó de la pelea al no condiciones de equidad, por no tener reglas claras y por no saber cómo será el financiamiento.

«He decidido que no participaré en este proceso», dijo en un video que compartió en sus redes sociales.

Dijo que el método planteado no garantiza la equidad, que sólo les dieron una semana para organizar una elección, y no garantizan reglas del origen del dinero.

