Jaime Lozano anhela dirigir un Mundial

• El «Jimmy» Lozano no quita el dedo del renglón y declaró que uno de sus sueños es dirigir al Tricolor en una Copa del Mundo.

Estados Unidos.- Más allá de que haya sido invitado por el comisionado de la FMF, Juan Carlos Rodríguez a ser el técnico interino de la selección mexicana para esta Copa Oro, Jaime Lozano no quita el dedo del renglón y declaró este miércoles, que uno de sus sueños es dirigir al Tricolor en una Copa del Mundo.

“Jimmy” presentó un proyecto a la Asamblea y a la Comisión hace unos meses, cuando fue puesto como candidato a tomar las riendas del Tricolor antes de que Diego Cocca fuera nombrado entrenador; ahora que fue invitado a ser interino, ese proyecto no fue presentado y está en la Copa Oro con la intención de ayudar, más allá de luego cobrar un favor a quienes lo pusieron en esa silla.

“No presenté un proyecto, creo que en el futbol necesitas que muchas personas confíen en ti, yo aprovecho las oportunidades para abrir puertas. Después me gusta más hacer favores que cobrarlos, en el futbol y en la vida. Uno se siente mejor haciendo un favor, que luego ir a cobrarlos. Yo estoy aquí para la Copa y lo que venga será muy bueno, porque estar aquí es un sueño, quiero ser un técnico que pueda dirigir muchas cosas, entre ellas un Mundial, pero ahora en mi cabeza está el hacer una buena Copa Oro”, dijo el estratega mexicano.

Lo cierto es que Lozano dijo que aceptaría ser auxiliar técnico, en caso de que sea otro el entrenador elegido, siempre y cuando ésta figura lo invite a sumarse al proyecto, si llegara a ser institucional, simplemente no aceptaría.

Además, agradeció el hecho de que jugadores de la talla de Edson Álvarez y Luis Romo se hayan manifestado a favor de él como director técnico, no para esta Copa Oro, sino para el proceso mundialista de cara al 2026, sobre todo por ser mexicano y por el conocimiento que hacia su persona y su trabajo.

“Agradecer al jugador, uno trata de ponerse en los zapatos de ellos, cuando yo era jugador agradecía que el entrenador me hiciera las cosas simples y que me diera las herramientas para ganar los partidos, eso hago, trato de facilitarles las tomas de decisiones, no depender de dos jugadores, sino que todos luzcan, desarrollen sus características”, comentó.

