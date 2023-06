General ruso sabía de los planes de rebelión del Grupo Wagner

• El periódico New York Times indicó que fuentes estadounidenses se lo confirmaron. Rusia tildó la información de «especulación»

Estados Unidos.- Un general ruso considerado el enlace entre el jefe del Grupo Wagner y el presidente ruso Vladimir Putin tenía conocimiento de los planes del líder de los mercenarios de rebelarse contra la cúpula militar de Moscú, informó este miércoles el diario The New York Times (NYT) citando como fuentes a funcionarios estadounidenses.

El periódico señaló que la inteligencia norteamericana trata de establecer qué apoyo tenía el jefe mercenario, Yevgueni Prigozhin, dentro de la jefatura del ejército ruso y si el general con llegada al Gobierno Sergei Surovikin ayudó a planificar la rebelión del último fin de semana, que supuso la mayor amenaza afrontada por Putin en sus 23 años en el poder.

Si Surovikin estuvo involucrado en la rebelión, sería la última señal de las luchas internas dentro de la cúpula militar rusa desde el inicio de la guerra en Ucrania y podría indicar una fractura más amplia entre los partidarios de Prigozhin y los principales asesores militares de Putin: el ministro de Defensa, Sergei Shoigu, y el jefe del Estado Mayor, Valery Gerasimov, agregó el diario.

Surovikin, que comandó las tropas rusas en Ucrania, es un jefe militar respetado que ayudó a apuntalar las defensas de su país en las líneas de batalla tras la contraofensiva ucraniana del año pasado, según los analistas que cita NYT.

El jefe militar fue sustituido en enero al frente de las fuerzas de su país, pero mantuvo su influencia en la dirección de las operaciones bélicas y sigue siendo popular entre las tropas, agregó el diario neoyorquino.

Los funcionarios estadounidenses hallaron también indicios de que otros generales rusos pudieron haber apoyado igualmente el intento de Prigozhin de forzar un cambio en el liderazgo del Ministerio de Defensa y consideran que el jefe de Wagner no se habría sublevado a menos que creyera que otros en posiciones de poder acudirían en su ayuda.

Las fuentes citadas por el New York Times aseguran que si Putin confirmara que el general Surovikin tenía conocimiento de los planes de rebelión y no lo comunicó, podría no tomar represalias en su contra, ya que parece decidido a culpar del motín únicamente a Prigozhin.

Con todo, el diario asegura que a los funcionarios estadounidenses les interesa difundir información que socave el prestigio del general Surovikin, al que consideran más competente y despiadado que otros miembros del mando, y cuya destitución beneficiaría a Ucrania.

Rusia calificó de «especulación» las publicaciones acerca de que Surovikin conocía de antemano los planes de sublevación del jefe del Grupo Wagner.

Al conocerse la rebelión, el general Surovikin se mostró rápidamente en contra y pidió a las tropas rusas en Ucrania mantener sus posiciones y no unirse a la sublevación, que finalmente fracasó y Prigozhin tuvo que refugiarse en Bielorrusia.

