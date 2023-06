Por candidato y partido, Zoé es el elegido: C&E Research

– Si el director del IMSS compitiese solo con MORENA, aún tendría ventaja de 35% sobre cualquier otro aspirante en el Partido Verde o en el PT, si la coalición llega a no consolidarse –

La encuesta de junio de C&E Research vuelve a poner MORENA en la cúspide de las preferencias electorales y la intención del voto en Chiapas (47%) para ganar la gubernatura en 2024. De su más reciente medición se desprende, además, que Zoé Robledo podría ganar solo con el partido guinda si la coalición llegara a no darse.

En su lectura de datos, la casa encuestadora de revista internacional Campaign and Elections deduce que si Eduardo Ramírez Aguilar, el segundo en la lista de posicionamiento, abajo por 10 puntos, no respetara los resultados de la encuesta para elegir al candidato y decidiera romper los acuerdos, como lo hizo en el proceso electoral pasado, Zoé Robledo aún le ganaría con una ventaja de 35%.

En esta medición la fórmula MORENA-Zoé Robledo alcanza una intención del 43%, mientras que Eduardo Ramírez Aguilar y el PT apenas alcanzan un 8%. Mientras que el Partido Acción Nacional se mantiene en segunda posición de preferencia partidista y de intención con un 13%.

Cabe destacar que con esta medición ya suman tres encuestas tan solo en el mes de junio (C&E, Rubrum y Massive Caller) que colocan a MORENA con una preferencia cercana al 50% y a Zoé Robledo como el perfil que los chiapanecos prefieren para encabezar la coalición junto al PVEM y el PT, o en su defecto competir solo con MORENA por ser el que mejor representa los ideales, el trabajo y del lopezobradorismo en el estado.