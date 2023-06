Exministro admite que Reino Unido tenía enfoque “equivocado” de cara a pandemias

• Matt Hancock, exministro de Sanidad conservador, declaró ante el panel que investiga la gestión del COVID-19 en Reino Unido

Inglaterra.- Matt Hancock, exministro de Sanidad conservador, ha reconocido este martes que el Gobierno del Reino Unido tenía un enfoque “completamente equivocado” para hacer frente a las pandemias, al declarar ante el panel que investiga la gestión del COVID-19.

Hancock, que ocupó esa cartera desde julio de 2018 hasta su dimisión en junio de 2021, admitió que, previo al SARS-CoV-2, la estrategia británica se centraba en las consecuencias de una crisis sanitaria, con planteamientos como “si se podrían comprar suficientes bolsas para cadáveres y dónde se enterrarían los muertos”.

El político, que desde noviembre de 2022 es un diputado independiente tras haber sido suspendido del Partido Conservador por participar en un programa de telerrealidad, pidió perdón a las víctimas del virus, aunque concedió que su disculpa “podría ser difícil de aceptar”.

Miembro clave del Gobierno de Boris Johnson, Hancock fue muy criticado tanto en su paso por el ministerio de Sanidad como cuando tuvo que dejar el cargo tras ser pillado por las cámaras de seguridad besándose con una amante en la oficina, en violación de las normas anticovid.

Preguntado por los investigadores por qué no cambió el sistema contra las pandemias que había en el Reino Unido si vio que no era adecuado, dijo: “La única respuesta que puedo dar es porque me aseguraron que teníamos el mejor sistema del mundo”.

“En retrospectiva, desearía haber dedicado ese corto período de tiempo (antes de la pandemia) a cambiar todo el enfoque de la respuesta”, declaró.

Reconoció que, aunque los trabajadores sanitarios a nivel personal “lo dieron todo”, el sistema era defectuoso.

Hancock también admitió que la situación en las residencias de ancianos y discapacitados, donde se registró un alto número de muertos, “era terrible”.

La investigación pública sobre la reacción del Gobierno británico a la pandemia, presidida por la antigua jueza Heather Hallett, ha empezado este mes con un módulo dedicado a los preparativos que había, a lo que seguirán otros sobre las decisiones políticas o el impacto sobre el sistema sanitario. Se espera que presente sus conclusiones en 2026, aunque habrá informes previos.

Con información de EFE

Foto: EFE