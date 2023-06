Debe haber tope de gastos entre corcholatas: Ebrard

México.- Hay una evidente desproporción en los recursos utilizados por las “corcholatas” de Morena, en sus recorridos por el país, acusó el ex canciller Marcelo Ebrard y exigió que haya un tope de gastos.

En un mitin en Coyoacán el aspirante a coordinar los comités de defensa de la Cuarta Transformación señaló que se presentarán los documentos al partido para que haya un techo de gastos.

“No escapa de mi atención que haya una gran desproporción de recursos. Me doy cuenta de eso. Y me doy cuenta también que el pueblo no se deja; somos un pueblo sabio, como dice el presidente”, expuso.

Además aseguró que Morena será quien gane la elección presidencial por lo que se debe tener a un buen candidato, que represente los valores del movimiento.

“Este partido se va definir a un penalti ¿A quién mandan a cobrar? Entonces, para lograr ese objetivo de inversión, empleo, para tener recursos suficientes, necesitas a alguien que sepa tirar un penalti. Nunca hemos fallado un penalti”, manifestó.

Con información de 24 Horas

Foto: 24 Horas