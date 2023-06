Torneo ZOÉ Water inicia acciones en cinco regiones de Chiapas

En las cabeceras municipales de los municipios de Tapachula, Motozintla, Comitán, Bochil y San Cristóbal de Las Casas iniciaron las acciones del Torneo ZOÉ Water, certamen que en su primera edición reunió a más de 5 mil 600 jugadores y jugadoras de todo el estado.

En Tapachula, la ceremonia inaugural del Torneo ZOÉ Water se llevó a cabo en los campos de la Asociación Médica, en la que se dieron cita 28 clubes de la región que participan en las categorías sub 14, sub 16 y sub 18, además, de los equipos femeniles de sub 14 y libre.

Las palabras de bienvenida corrieron a cargo del coordinador de la región, Luis Torres Vázquez, quien agradeció a Cafetaleros de Chiapas y a la empresa ZOÉ Water por el esfuerzo de llevar el torneo hasta esta zona del estado, pues, aseguró que hay mucha población ávida de que el talento futbolístico se desarrolle.

El juego inaugural en la región Soconusco fue protagonizado por Silver Tapachula y Atlético Tapachula, este último sumó sus primeros tres puntos al ganar el juego en penales por marcador de 3-2.

El Torneo ZOÉ Water también arrancó en San Cristóbal de Las Casas, canchas del centro Servicios Deportivos Municipales (SEDEM); Bochil, Unidad Deportiva Jícara de Grillos; Motozintla, Proletariado Tejerina; Comitán, Estadio Municipal y Tuxtla Gutiérrez, instalaciones del Estadio “Víctor Manuel Reyna” y cancha “Salvador Cabañas”.