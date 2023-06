‘Simulación’ el método de elección de la oposición: AMLO 

– Aseguró que él mismo podría adelantar quién será el elegido, pues se tratará de una decisión cupular porque “quieren regresar por sus fueros… quieren seguir robando” –

Desde la conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador, calificó como “una simulación” el método que los opositores emprenderán para la designación de su candidato a la Presidencia en 2024.

En el marco de esta conferencia, López Obrador, aseguró que él mismo podría adelantar quién será el elegido por el “bloque conservador”, pues se tratará de una decisión cupular porque “quieren regresar por sus fueros… lo que quieren es seguir robando”.

El ejecutivo Federal recordó que, en procesos electorales pasados, estas cúpulas políticas y empresariales se han puesto de acuerdo y en unidad han actuado contra la voluntad popular, y para la elección en puerta “se repite la historia.

“Vuelven a buscar la unidad de esa manera, en la cúpula. Ya no está Claudio X. González papá (que en 2006 encabezó el fraude electoral), ahora el jefe es Claudio X. hijo, ese es el que va a decidir, todo lo demás es pura faramalla, se están poniendo de acuerdo arriba, la oligarquía corrupta saqueadora, para tener un candidato y regresar por sus fueros. No tienen programa, nada, lo que quieren es seguir robando, porque no tienen llenadera”.

El presidente inclusive subrayó: “Conociéndolos, en unos días les puedo decir por adelantado quién va a ser su candidato de ellos. En dos o tres días les digo, estoy seguro que no me voy a equivocar. Porque se consulta arriba, en la élite, se nutren, se comunican, se alimentan mutuamente, y ya, ya les voy a decir”.

Además, agregó el jefe del Ejecutivo, para esa decisión también se consultará a los llamados intelectuales orgánicos y a algunos escritores y periodistas que él mismo considera del mismo grupo conservador.

López Obrador señaló que inclusive la oposición designará antes que Morena y sus aliados al candidato de su bloque, pues desde su perspectiva la decisión ya está tomada. “Ya yo les voy a informar”.

—¿Y si se equivoca? -se le dijo.

—¿Cómo me voy a equivocar, son los conozco muy bien? -respondió.

Interrogado sobre si el proceso de su partido para elegir al coordinador nacional de defensa de la transformación no podría ser sancionado por las autoridades electorales y que se consideren actos anticipados de campaña, el mandatario rechazó tal hipótesis.

“Voy a entregar la estafeta, una vez que haya un coordinador, una coordinadora del movimiento de transformación. Yo en septiembre dejó de representar al movimiento de transformación y surge un dirigente, hombre o mujer, que se va a hacer cargo de la conducción de todo el proceso hacia adelante. Porque si bien es cierto que yo no he abandonado las funciones de gobierno, también mucha gente me ha visto como dirigente del movimiento de transformación en México.