Rechaza Morena período para nombrar a comisionados del Inai

México.- La mayoría de Morena y aliados rechazaron la realización de un período extraordinario de sesiones para elegir a un comisionado del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Inai) que cubra la vacante de Francisco Acuña Llamas.

En la reunión de la Primera Comisión de la Permanente, los legisladores de la Cuarta Transformación dieron diversos argumentos políticos para ir en contra de la resolución por la que una juez federal ordenó a éste órgano legislativo, hacer lo conducente para nombrar a un comisionado del Inai.

La semana pasada, Celina Quintero, jueza Decimoséptima en Materia Administrativa, dio un plazo de tres días a la Primera Comisión de la Comisión Permanente para que convocara al Senado a un periodo extraordinario de sesiones para nombrar a uno de los tres comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, lo cual fue cumplido este lunes con la realización de la reunión.

Al respecto, la presidenta de la Primera Comisión de la Permanente, la senadora de Morena, Mónica Fernández, reconoció que nadie puede obligar a los legisladores a emitir el sentido de su voto.

La senadora del Partido Verde, Graciela Gaytán, dijo que su partido está listo para nombrar a un comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, sin embargo, votó en contra del dictamen.

En la discusión el diputado de Morena, Hamlet García señaló que una resolución del poder judicial no puede convocar a un período extraordinario. Dijo que no es atendible el fallo de la juez que pide a la Permanente convocar a un periodo extraordinario para elegir a un comisionado del Inai.

Entre los argumentos de su voto en contra para la realización de un período extraordinario, el diputado federal de Morena, Alejandro Robles dijo que existe una presión de Claudio X. González para que se nombre a los integrantes del Inai. Y sentenció que no habrá nombramientos, porque lo que Morena hará es una reforma a este organismo autónomo.

Los legisladores del PAN y PRI lamentaron que la 4T atente en contra de la transparencia.

Al respecto, el senador del PRI, Jorge Carlos Ramírez Marín, respondió que “es jurídica válidamente, es muy simple, el Senado tiene la obligación de nombrar ese consejero y no lo ha hecho y por lo tanto los ciudadanos pueden acudir al Poder Judicial para pedir el amparo de la justicia para que se nombre ese consejero.

“Quiero ser muy Claro no le están diciendo al Senado que haga algo diferente a lo que dice la Constitución, al contrario, lo está apercibiendo de que no ha hecho lo que le dice la Constitución no hay una intromisión puesto que ni está intentando un método ni está pasando por encima de las obligaciones del Senado”, refutó.

En el mismo sentido, la diputada del PRI, Sue Ellen Bernal, señaló que más allá de un requerimiento judicial, el derecho a la transparencia se tiene que cuidar. “No nos debemos sentir obligados, tenemos un compromiso, no es un pleito entre poderes sino un compromiso con la ciudadanía”, recalcó.

En tanto el diputado de Morena, Alejandro Robles, advirtió que no habrá nombramientos de los comisionados del Inai porque su partido irá por una reforma amplia a este organismo autónomo.

El diputado panista, Román Cifuentes Negrete, dijo que no puede imperar “el menosprecio, el menoscabo y la apatía y, el Congreso no puede prestarse a esta serie de simulaciones, dejando a los mexicanos en la indefensión por una falta de cumplimiento de la norma”.

Con información de 24 Horas

Foto: 24 Horas