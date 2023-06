Mezcal logra producción récord durante el 2022

México.- La Secretaría de Agricultura reveló que nuestro país mejoró su producción de mezcal durante 2022, luego de superar el millón de litros que se lograron en 2021, con una producción de 14 millones de litros.

Detalló que solo Oaxaca produjo 91.3% de toda la producción seguida de Puebla con 3.44%, Durango con 1.41% y Guerrero con 0.94%, además San Luis Potosí 0.91%, Zacatecas 0.86% y Tamaulipas con 0.13% y Guanajuato con 0.06%.

El coordinador de la Red Nacional de Agaves del Subcomité Sectorial de Recursos Genéticos Agrícolas, Juan Florencio Gómez Leyva, detalló que desde el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas (SNICS) se realizan labores de caracterización, registro, protección de variedades de uso común, mejoramiento genético y producción artesanal a través de sus cinco denominaciones de origen: tequila, mezcal, raicilla, bacanora y sotol.

Destacó además los trabajos de conservación ex situ e in situ, creación de capacidades en la materia mediante la formación de redes entre instituciones, productores y Organizaciones No Gubernamentales (ONG), desarrollo de infraestructura y difusión de la riqueza natural.

Expuso que la destilación intensiva de mezcal demanda aproximadamente de seis a 20 kilogramos de agave por litro producido, por lo que se requiere reforzar los programas de manejo integral para establecer nuevas plantaciones dentro de los esquemas de la agricultura sostenible, ya que muchas de las especies silvestres se encuentran en peligro de extinción por sobreexplotación.

Subrayó que México es centro de origen y diversidad de agaves, ya que de las cerca de 210 especies que existen en el planeta 160 se encuentran en el país y 130 son endémicas, entre las que destacan para la elaboración del mezcal el maguey espadín, espadín con barril, espadín con cirial, espadín con tobala, tobala, cuishe, verde y cenizo.

La investigadora del Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca, Gisela Campos Ángeles, resaltó que el maguey genera más de 25 mil empleos directos al año y 110 mil indirectos. Estas cifras, comentó, son únicamente en unidades de producción bajo registro, por lo que se calcula que pueden ser más.

Subrayó que el uso de agaves siempre ha mantenido una estrecha relación con la historia y la cultura mexicana. De ahí que su valor no sólo es económico, pues las poblaciones los utilizan para la medicina tradicional, rituales, fiestas y ornamentos.

Con información de SUN

Foto: EFE