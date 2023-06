Estoy listo y decidido para candidatura de la oposición: Santiago Creel

• “Espero salir adelante y encabezar ese esfuerzo colectivo para darle un rumbo distinto al país”, señaló el aspirante opositor Santiago Creel

México.- “Estoy listo y decidido”, así sentenció Santiago Creel, emanado del Partido Acción Nacional (PAN) y aspirante a la candidatura presidencial por la alianza, hoy convertida en Frente Amplio por México.

“Espero salir adelante y encabezar ese esfuerzo colectivo para darle un rumbo distinto al país”, señaló en entrevista con Joaquín López-Dóriga para Grupo Fórmula.

Creel Miranda calificó que, al igual que Enrique de la Madrid, así como con los líderes de la oposición, es un día histórico para el proceso democrático del PAN, ya que, señala, es la primera vez que tendrá una elección abierta y con plena inclusión de la sociedad civil.

“Tenemos que hacer de este día, uno en la historia. Es la primera vez que sociedad civil organizada y partidos logran un acuerdo, y es la primera vez en la historia del PAN, de 82 años, que vamos a tener una elección abierta a la sociedad. Para nosotros, sí marca una fecha importante para el PAN y también para el proceso, con miras al 2024. Pero, sobre todo, haremos historia en la medida que esta ruta sea exitosa”, señaló.

La alianza de la oposición integrada por los Partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) presentaron este lunes ante más de 200 organizaciones su método de selección de candidato presidencial rumbo a los comicios de junio de 2o24.

Inmediatamente después, Santiago Creel confirmó que peleará la candidatura presidencial de la oposición, que estará agrupada en el Frente Amplio por México.

Creel afirmó que las descalificaciones desde el Salón Tesorería en Palacio Nacional provienen de una “molestia” del presidente Andrés Manuel López Obrador por la conformación del ahora denominado Frente Amplio por México, la coalición más ambiciosa que haya presentado la oposición en México hasta el momento.

“El presidente no podía decir otra cosa. Está molesto, está enojado, creía que esta alianza no se daría. Cuando el presidente comienza no le gusta, ese siente incómodo, le afecta a sus intereses de carácter político. Por eso hará todo lo posible para decir todo tipo de sandeces en contra nuestra”, señaló.

Lo hará “para ensalzar sus corcholatas que están rodando por todo el país, pero que que llevan año y medio sin subir las encuestas”, detalló.

Acusó que el presidente López Obrador regresa “a las formas antiguas” de la política, y que esa “es su gran contradicción”.

“López Obrador es en sí mismo una contradicción. Evoluciona con la democracia, en su búsqueda del poder, y concluye su Gobierno acabando la democracia”, agregó.

Creel Miranda agregó, finalmente, que la oposición unida tiene amplias posibilidades de contender y ganar las elecciones presidenciales de junio de 2024, y que los resultados en los últimos años demuestran dicha premisa.

“Ya demostramos , en el 2021, que como oposición somos más. En votos, prácticamente en todas las elecciones, aunque han ganado más elecciones, ha sido más o menos pareja la votación, con diferencias mínimas. Una elección presidencial no se gana por cómo está distribuido el voto, sino por votos. En consecuencia, él lo sabe, está enojado, está molesto, porque no pensaba que fuéramos a llegar a un acuerdo, poderoso, más poderoso que el que teníamos en 2021, y vamos a buscar sumar todavía más a partidos políticos, organizaciones sociales, y eso es kriptonita pura para su debilidad”.

“Es una pregunta que está en la mente de muchos mexicanos. Es una pregunta que está en el aire. Lo que yo te digo es esto: que se atreva López Obrador, que se atreva a desconocer resultados electorales, y se va a topar con muchos de nosotros que no nos vamos a dejar. México es tan de López Obrador como nuestro. Tan de su pueblo bueno como de nuestro pueblo. Y nada más que se atreva a atravesar la raya, porque se va a armar la de que se va a arrepentir”, concluyó.

Con información de SUN

Foto: EFE