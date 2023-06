Héctor Altamirano ya se puso la playera de Cafetaleros

• El “Pity” afirma no tener gusto por lo mediático y quiere poner manos a la obra ya

Ilusión hay, la presentación de Héctor Altamirano este sábado deja entrever que el objetivo de Cafetaleros de Chiapas es más claro que nunca, así lo mencionó Leonardo Casanova Díaz, Vicepresidente del club “Aromático”, quien detalló lo fundamental que resultaba para el equipo chiapaneco, contar con un estratega como el “Pity”

“Estamos ilusionados, con un objetivo claro y es tener resultados inmediatos. Lograr ser campeones y ascender. Con el “Pity”, que reconocemos su trayectoria como jugador y ahora como entrenador; sabemos de su capacidad y nos genera ilusión. Se ha logrado dar un buen paso para buscar ser cada vez mejores”, señaló Casanova antes de ceder la palabra al estratega.

Héctor Altamirano demostró que la Liga Premier no le es ajena, que tiene muchas referencias, ya ganó en esta división y también tiene objetivos definidos que ya comenzó a trabajar junto a su preparador físico y a la espera de que se una un auxiliar técnico.

“Es una categoría muy competitiva, dirigí a Querétaro en esta división y salimos campeones. Podría decir que va a ser una liga que compite a Expansión cuando sea sub23. Hay plazas complicadas, zonas difíciles que conocemos, he seguido la liga, me gusta buscar jugadores jóvenes, con potencial y me parece que en esta liga no se les brinda la oportunidad para arriba.

“Es un gusto poder estar aquí. Agradecer a quienes emprendimos este camino desde hace algunos años. Es un gusto y un reto, una nueva oportunidad de poder crecer y cuando hablamos de la posibilidad, me encontré con gente que tenemos amistad, que solemos platicar de futbol y parte de la decisión es gracias a eso”, señaló.

De inmediato, bajo el escrutinio de los medios de comunicación, que se dieron cita a la sala de prensa del Víctor Manuel Reyna, el estratega recordó aquellas épocas en las que dominaba el campo y con el micrófono, comenzó detallando su filosofía de juego.

“Mi filosofía, al final de cuentas cada entrenador va adaptando los conocimientos en la preparación; esta institución debe pelear el ascenso y con esas ideas, buscaremos el equilibrio para buscar ser ofensivos, pero al final de cuentas, se trata de meter un gol más que el rival y ese trabajo, de cómo vamos a lograrlo, es el tema desde ahora”, detalló.

Altamirano Escudero piensa también en abrir el escaparate al talento chiapaneco, detallando que ya vio a jugadores de la tercera división y que buscará hacer una transición para que la base de este equipo, en el mediano plazo, sea local y poder buscar más arraigo.

“Estamos trabajando, analizando posibilidades. Hay jugadores interesantes que están en proceso y serán pilar importante, vamos a armar a partir de ahí y en lo personal, quiero darle proyección al jugador chiapaneco, para trabajar muchas cosas. Conozco jugadores que salen de esta región y vamos a buscarlos”.

Para concluir, cuestionado sobre su experiencia y demás en los últimos años, considerando su paso por la Liga MX, el oaxaqueño no dejó lugar a dudas, no le gusta ser mediático, trata de demostrar en el trabajo día a día y buscará cumplir con los objetivos, pues argumentos y preparación para el puesto no le hacen falta.

“Mucha gente piensa que, cuando un entrenador va a la Liga MX y el proyecto se finca en cuatro juegos, si no ganas estás fuera y no hay proyecto, es resultado. En lo personal sigo construyendo mi carrera, me he preparado pero no me gusta ser tan mediático, pero estuve en Europa, me llevo de gran forma con Juanma Lillo (auxiliar de Guardiola mucho tiempo), pero no me gusta subir fotos a redes para transmitir que fui. Poca gente sabe que tengo la licencia Pro de CONCACAF, que la de CONMEBOL la tengo… no me gusta, tampoco se trata de mostrarlo en redes, me gusta mostrarlo en el trabajo día a día”, finalizó.

Hasta el momento, junto a Héctor Altamirano al cuerpo técnico, se suma Carlos González como Preparador Físico y esperan a Isaac Morales, quien será auxiliar del entrenador para el próximo torneo.