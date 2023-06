¡Gasolinazo!

Í N D I C E

Ruperto Portela Alvarado

LO QUE NO PUEDEN OCULTAR

Las falsedades que matan y nos quieren vender como que ¡vamos bien! Nada es cierto, aunque hay quienes creen las aseveraciones contundentes del “Fantomas” de la selva tropical que sigue los lineamientos aquellos de que una mentira dicha mil veces se vuelve verdad. Niegan lo obvio y se descaran con su desfachatez, cinismo y falta de probidad.

La 4T y su conjunto con el “Jefe de Jefes” están aplicando la doctrina nazi de GOEBBELS de combinar verdades con mentiras porque el estatus de pobreza, ignorancia y mal informados de los receptores de mensajes, así lo permiten. Hay que consignar que esa forma de manejar a las masas es muy antigua, pero al régimen del fracaso 4T, les ha dado hasta ahora, muy buenos resultados.

Para explicarlo mejor, coinciden en la verborrea del “Rey Olmeca” con las formas empleadas por ADOLF HITLER a través de su Ministro de Propaganda, JOSEPH GOEBBELS para convencer y someter a sus partidarios. “Los nazis utilizaron eficazmente la propaganda para obtener el apoyo de millones de alemanes durante la democracia, y posteriormente durante la dictadura, con el fin de facilitar la persecución, la guerra y hasta el genocidio. Los estereotipos e imágenes de la propaganda nazi no eran nuevos, pero el público al que estaban dirigidos ya se había familiarizado con ellos”. (Wikipedia).

Con todo esto quiero ejemplificar y confirmar que estamos ante un mundo de mensajes perversos, donde la mentira es el principal ingrediente para culminar con la indiferencia al Estado de Derecho (violación a las leyes); ser omisos a los dictámenes de las autoridades judiciales; el saqueo a las arcas públicas, la corrupción e impunidad institucional.

Queda claro que los dichos por el Prejimiente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR son falsedades que se caen por el propio peso de la mentira. Dijo que combatiría la corrupción y él mismo la promueve y la practica. Aseguró que “lo público debe ser cada vez más público” y no quiere que el Instituto de Acceso a la Información (INAI) funcione para mantener opacidad en el gasto excesivo en sus obras faraónicas del Tren Maya, la Refinería Dos Bocas y el Aeropuerto Felipe Ángeles que son un despilfarro de dinero en obras innecesarias.

LÓPEZ OBRADOR dijo que ya no había masacres en México durante su gobierno y es lo que más se ha visto en los últimos dos años. Los hechos desmienten sus dichos y todos los días la realidad alcanza a sus fantasías e imaginarios logros de “cuarta transformación”. Es de los que todo lo quiere arreglar con decretos o a fuerza de mañaneras insultando a la gente, acusándolas de hechos o aseveraciones que no son ciertas como el caso de XÓCHILT GÁLVEZ que le ganó un amparo que el Prejimiente mismo no quiere acatar en el derecho de réplica.

Pero, su gran promesa de que ¡Ya no habrá GASOLINAZOS!, porque dijo en campaña, “si soy Prejimiente voy a bajar el precio de gasolina a diez pesos”, lo hundió en toda su desfigurada imagen. No solo no ha bajado el precio de la gasolina, sino que ha aumentado y el aproximado 58% del combustible que se vende en México es de importación, según sus propias cifras.

Solo para confirmar todo este preámbulo de comentarios, revisemos las últimas estadísticas de los precios de las gasolinas (Premium y Magna) y el diesel o consulte la columna de PASCAL DEL RÍO en el diario “Excélsior” que nos ilustra bien lo que hemos reiterado: “Hoy el precio promedio nacional de la gasolina Regular en Estados Unidos es de 3.577 dólares por galón. Eso equivale a 16.11 pesos por litro a un tipo de cambio de 17.06, pero la gasolina en Estados Unidos cuesta seis pesos menos por litro que en México (o es 37.24% más barata allá)”.

Según el Prejimiente LÓPEZ OBRADOR “ya no hay gasolinazos”, pero la realidad es otra y lo desmiente contundentemente. “No que no; ahí están los hechos”. Una rayita más al tigre; “otra suma al fracaso que es la 4T”. ¿No hay masacres?, ¿se acabó la corrupción?, ¿no han solicitado préstamos?, ¿el país está en calma y ya no hay asesinatos? Ya no tienen “otros datos” o que, ¿YA NO HAY GASOLINAZOS? Que alguien me explique…

Se acabó el mecate… Y ES TODO…