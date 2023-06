Exigen localizar a joven levantada por grupo armado

– Jorge Alejandro Cinco Martínez, hermano de la desaparecida, afirmó que a tres días del rapto de su consanguínea la Fiscalía General no les ha dado ningún informe –

Familiares y amigos de la cantante Nayeli Cyrene Cinco Martínez, “levantada” en el interior de su vivienda la noche del jueves en Tuxtla Gutiérrez por un comando armado, marcharon para exigir su búsqueda y localización con vida, “ante el silencio” de la Fiscalía General del Estado.

Jorge Alejandro Cinco Martínez, hermano de la desaparecida, afirmó que a tres días del rapto de su consanguínea la Fiscalía General no les ha dado ningún informe, “ni les ha contestado siquiera la llamada”.

“No ha habido ningún avance, no hay respuesta de parte de ellos; se les ha marcado por teléfono, pero no contestan. Lo único que sabemos es que la llevaron y tiene 72 horas desaparecida y que no hay más noticias de ella”, recalcó.

Entrevistado en el parque Jardín de la Marimba, donde colocaron lonas con la fotografía de Nayeli Cyrene, Jorge Alejandro agregó que ha mandado mensajes a un funcionario de la Fiscalía, quien los citó para realizar las periciales en la vivienda, “cosa que no se realizó”.

“Él me dijo (el funcionario) la misma noche en que mi hermana desapareció que iban a entrar a tomar fotografías, pero no se realizó más que de la calle, según al otro día iba hacer eso, ya son 72 horas, no hubo respuesta de parte de ellos”, expuso.

“Le mandé mensaje, que me dijera qué iba a pasar, si iban a entrar a tomar fotos, cómo iba el proceso; le mandé la captura de la ficha de una persona que había aparecido en San Fernando, cosa que no era verdad, que no había reconocimiento de algún cuerpo no sé habían comunicado con nosotros sobre el caso”, señaló.

Cinco Martínez precisó que el jueves, un comando armado de tres camionetas negras, con personas encapuchadas, entró a la vivienda de Nayeli Cyrene, en el fraccionamiento Santa Clara, en el sector nor-oriente de la capital de Chiapas, y “se la llevaron”.

Comentó que no saben si esa noche la desaparecida estaba acompañada de otra persona adulta; “la Fiscalía nos ha manejado que eran dos personas que sustrajeron del domicilio. No sabemos en realidad sí había dos personas. Lo único que sí sabemos es que se llevaron a mi hermana”.

Con la cantante viven sus dos hijas menores. “Mis sobrinas, de 10 y 5 años, respectivamente, que jugaban en planta baja y escucharon como un disparo, aunque los policías dicen que no fue disparo, sino un golpe de la puerta”.

“Entran, gritan las niñas, suben corriendo a la segunda planta alta, donde se encontraba mi hermana. En su desesperación las lleva a la azotea y las resguarda. En cuanto suben (los hombres) a la azotea agarran a mi hermana y la arrastran, eso lo presencian mis sobrinas y lo declaran”.

Inicialmente la familia pensó que habían secuestrado a la intérprete que ha trabajado en centros botaneros locales. “Pensamos que era un secuestro, pero como tal no hay una llamada para solicitar algún rescate, algún indicio de que quieran algo ellos; estamos a la expectativa”.

Nayeli Cyrene ha sido vocalista de grupos y trabajado siempre en Chiapas; la mayor parte de la gente la conoce que no se mete en problemas, le ha apasionado la música, vive y se divierte en los escenarios por cantar”, enmarcó su hermano.

José Ángel Cuesta Pascasio, tío de la cantante , hizo un llamado a la comunidad, particularmente a padres y madres de familia que han padecido la desaparición de algún familiar, a integrarse en un frente para atender el flagelo desde la sociedad.

“Organizar un frente de gente que esté sufriendo esta situación tan dolorosa e incierta, de lo terrible que es no saber dónde se encuentra el familiar. Queremos que se tome conciencia al respecto; que nos unamos y salgamos a manifestarnos ante las autoridades”, planteó.

Las decenas de manifestantes se congregaron en el kiosko del parque Jardín de la Marimba, donde colocaron mantas con fotos de Nayeli Cyrene y exigieron su búsqueda y pronta aparición con vida.

Enfilaron a la plaza central, afuera de la sede del gobierno estatal, donde con mantas y cartulinas exigieron “Justicia, justicia”.

Lanzaron también los gritos y reclamos “Nos falta Nayeli”, “Viva se la llevaron, viva la queremos”, “No daremos marcha atrás hasta encontrarla”, “Fiscalía queremos respuesta”, “Rutilio Escandón Cadenas, escúchanos”. (Fuente: El Universal. Foto: Óscar Gutiérrez)