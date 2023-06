CRISIS ENERGÉTICA COMO ANILLO AL DEDO

Fernando Hinterholzer Diestel

“De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, una onda de calor, se define como el periodo de más de tres días consecutivos con temperaturas por arriba del promedio. Este fenómeno se debe a la presencia de un anticiclón en niveles altos de la atmósfera, el cual favorece un ambiente diurno muy caluroso sobre el noroeste, norte, noreste y occidente de la República Mexicana. Las altas temperaturas han ido en aumento en México, y las olas de calor son un ejemplo”. Las altas temperaturas ya han dejado más de 10 muertos en el país. Además de que, sin aire acondicionado, ni luz o refrigeración para los alimentos, los alimentos de descomponen rápidamente y la población no puede siquiera dormir. Los calorones que azotan a todo el país, desde inicios de junio han puesto en evidencia el funcionamiento del sistema eléctrico nacional, provocando una serie de apagones en varias entidades del norte y sur del país. Desde Veracruz hasta Nuevo León, se han prendido las alarmas por el corte en el suministro de electricidad en plena “canícula”, y con temperaturas, por encima de los 45 grados en Sonora, Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco y Yucatán. Hace unos días, “la demanda máxima del día sobrepasó una cifra inédita de 51.368 megawatts por hora”, según cifras del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace). El órgano desconcentrado emitió también “una alerta por un margen de reserva operativa menor al 6% cuando los expertos afirman que un sistema eléctrico en óptimas condiciones debe tener un margen de reserva de, al menos, un 10%”.

La fatalidad en materia energética nos está alcanzando, todo debido a la errónea política eléctrica del gobierno obradorista, el país está entrando en una crisis con una serie de apagones, esto ocasionado a la enorme cantidad de electricidad usada durante el horario nocturno, se utiliza mucha electricidad para los ventiladores y aires acondicionados en los hogares mexicanos, debido a la tremenda ola de calor que está azotando el país, y esto pone en evidencia, la terrible debilidad del sector eléctrico nacional. Las recientes interrupciones del servicio eléctrico y las vicisitudes en el suministro de energía eléctrica que han aquejado a diversas ciudades de México han puesto en evidencia, nuevamente, los serios problemas estructurales y la carencia de eficacia en el sector energético del país. El causante de esta crisis es la Comisión Federal de Electricidad en su división de generación y distribución de electricidad. La crisis energética que enfrentamos en estos calurosos meses de abril, mayo y junio, es una señal de alarma para valorar nuestra dependencia de fuentes de energía tradicionales (fósiles) y la necesidad imperiosa de alentar fuentes alternativas más sostenibles. Y es que la crisis energética en el país proviene de una mezcla de factores: el mal manejo de las plantas eléctricas, la omisión en el mantenimiento y una política energética que no ha promovido la ampliación de fuentes, todo ello ha dejado vulnerable a la política eléctrica nacional, ante cualquier contingencia. El monopolio de la CFE tiene años de existencia y los distintos gobiernos lo han defendido aludiendo siempre a la soberanía y la seguridad energética. A pesar de ello, “esta concentración de poder ha limitado la competencia y la innovación en este sector”. Al no promoverse el ambiente adecuado para la llegada de nuevos jugadores al sector y la ampliación de fuentes para la generación, el aumento de energías más limpias y más eficientes se ha visto entorpecido, con ello la empresa paraestatal continua utilizando un sistema eléctrico basado en la generación de electricidad a partir de combustibles fósiles, lo que tiene repercusiones negativas, tanto para la atmosfera como para la economía.

Ante la falta de eficacia técnica y administrativa de la CFE y aunado a los problemas por el nulo mantenimiento a la infraestructura, carencia de incentivos y de competencia ha llevado a “una falta de inversión y actualización tecnológica en las plantas de generación y en las redes de distribución”. Como resultado, hoy día tenemos un sistema que se ubica al borde del colapso total y que no está en posibilidades de brindar un suministro confiable y permanente. La crisis energética actual muestra el resultado de una política que antepone “el discurso ideológico” en lugar de decidir en base a la evidencia y al análisis técnico. En lugar de avanzar hacia una transición de fuentes de energía más sostenibles y diversificadas, como lo hacen las naciones más desarrolladas vemos un peligroso retroceso hacia el uso de combustibles fósiles y una menor apertura a la inversión privada en energías renovables.

El objetivo sexenal de la CFE, fue regresar a ser el máximo generador de electricidad, la cifra por alcanzar, era generar el 54% de la electricidad de todo el país. Y, hace unos meses el presidente López Obrador anuncio “pomposamente” la compra, por cierto carísima, de 13 plantas de generación de la empresa española Iberdrola. El tema es que, con dicha adquisición, no se generan ningún “watt adicional al sistema eléctrico nacional”. Dichas plantas ya existían, no son inversión nueva, sólo cambiaron de dueños. Y, como resultado de ello, el gobierno se quedó con la deuda de 6 mil millones de dólares que, hasta la fecha, no han dicho cómo lo van a pagar y, y lo más grave no van a generar un kilowatt más de energía eléctrica. Al usuario final le va a dar lo mismo quién le genere electricidad, si sea público o privado, lo que le interesa es tener un servicio confiable, estable, de energía eléctrica. Para ello se necesita generación y también haber invertido en transmisión y distribución. Ahí están los resultados. ES CUANTO

ADENDDUM: Ya está muerto y sepultado el plan B electoral de AMLO que fue diseñado para contar con autoridades electorales a modo, bajo el pretexto de abaratar las elecciones. Nueve de los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia votaron por la invalidez total de esa reforma. Lo ocurrido en la SCJN es una buena noticia para la democracia y la división de Poderes. Es la prueba de que México no es un país de un solo hombre, ni de un solo color. “Somos una sociedad plural amenazada por la autocracia”.