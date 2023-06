Banxico bajará tipo de interés hacia cierre de año, proyectan analistas

La inflación seguirá descendiendo y eso resultará en un recorte a la política restrictiva

México.- Luego de la decisión de política monetaria del Banco de México de mantener la tasa en 11.25%, analistas consideraron que vendrá ya una baja de la misma a partir de noviembre y diciembre.

“Si la inflación se desacelera como se tiene previsto y el tipo de cambio se mantiene relativamente estable, estimamos probable que el Banxico comience a disminuir el nivel de la tasa objetivo hacia el cierre del año”, señaló Alejandro Saldaña, economista en jefe de Banco Ve por Más.

A pesar de que siguen los riesgos, el economista estimó que la inflación seguirá descendiendo y eso resultará en un recorte a la política restrictiva.

“Si la inflación cede como se espera y su panorama se vuelve menos adverso, y el tipo de cambio se mantiene relativamente estable, estimamos que el banco central

comience a reducir el nivel de la tasa objetivo en el cuarto trimestre de 23. Esto, incluso si la Fed decide elevar las tasas en julio”

Por su parte, Jessica Roldán, coordinadora de análisis de Finamex, detalló que de acuerdo a la inflación de la primera quincena de junio de 2023, también reportada ayer por el Inegi, tuvo un nivel por debajo de lo previsto como esperaba el consenso de analistas.

La inflación subyacente fue de 0.11%, 16 y 11 puntos base por debajo de nuestro pronóstico y del consenso. Por su parte, el subíndice de inflación no subyacente presentó una disminución de -0.26%.

Los genéricos con mayores incidencias de acuerdo a Finamex fueron Jitomate, Vivienda propia, Loncherías fondas, torterías y taquerías, Chayote y Papa y otros tubérculos. Por su parte, los genéricos con menores incidencias fueron huevo, gas doméstico LP, limón, servicios de telefonía móvil y el pescado.

Así, la inflación anual quincenal pasó de 5.67% en la segunda quincena de mayo a 5.18% en la primera quincena de junio. Esto, como resultado de disminuciones en la inflación subyacente de 7.32% a 6.91% y en la inflación no subyacente de 0.78% a 0.03%.

Aunque los precios subyacentes impulsaron buenas noticias esta vez, “es importante tener en cuenta que algunas de las fuentes de esta sorpresa (como precios de mercancías no alimentarias y servicios de telecomunicaciones) probablemente sean eventos aislados y no disminuciones sostenidas. No obstante, sigue acumulándose evidencia más contundente sobre la disminución de las presiones inflacionarias en los precios de los bienes”.

Roldán estimó que el Banxico empezará a hacer recortes a las tasas de 25 puntos en noviembre y diciembre, “…ubicándose en 10.75% al final del año y para 2024 anticipamos recortes de hasta 275 puntos base, situando la tasa de referencia en 8.0%”.

Esta es la segunda reunión de la Junta de Gobierno en que se decide mantener la tasa sin cambio desde que comenzó el ciclo alcista en junio del 2021. En lo que va del ciclo, la tasa de referencia aumentó un total de 725 puntos base, pasando de 4.00% a 11.25%.

En tanto, Janneth Quiroz, Jefa de Análisis Económico de Monex, explicó que habrá una posible depreciación del peso en caso de que la Reserva Federal de los Estados Unidos (FED, por sus siglas en inglés) como ha venido insistiendo concrete una nueva alza a sus tasas, como lo ha venido advirtiendo en los últimos días, incluso con la pausa en el Banco de México y con la noticia que ha bajado un poco la inflación en el país.

“El dato de inflación fue bastante positivo, estuvo muy por debajo de lo que se esperaba y sobre todo la subyacente, que fue prácticamente la mitad de lo que se tenía previsto. Lo cual nos muestra que la inflación podría estar convergiendo de manera más acelerada de lo que se tenía previsto”.

Detalló que esto es consistente con las revisiones que hemos venido haciendo, pero hay la guía prospectiva de que las tasas de interés van a permanecer altas por un tiempo prolongado hasta que haya un ajuste real de la inflación.

Con información de 24 Horas

Foto: 24 Horas