Usuarios en redes arremeten contra Apio Quijano 

México.- Apio Quijano, integrante de la banda mexicana Kabah, desató un gran revuelo en las redes sociales debido a su participación en el popular reality «La Casa de los famosos». Aunque anteriormente no recibía mucha atención a pesar de sus comentarios polémicos, su situación dio un giro radical luego de que arremetiera contra la estrella británica Dua Lipa, calificándola de «aburrida como un camello», lo que provocó la indignación de los fans.

Resulta que durante una de las recientes emisiones, algunos de los participantes, como Raquel Bigorra, Bárbara Torres y Ferka, compartieron sus experiencias en conciertos y festivales de música.

Fue en ese momento cuando Apio decidió dar su opinión sobre uno de los shows de la intérprete de «New Rules».

«Fui a ver a Dua Lipa y, sinceramente, aburrida como un camello. Prefiero ver cualquier cosa antes que a ella. Fue aburridísima, mala…», expresó.

Sus comentarios generaron reacciones en sus compañeros, ya que tanto Bigorra como Paul Stanley salieron en defensa de la cantante.

En tono de broma, el conductor expresó: «Cuidado con mi vieja, cabr…». Mientras tanto, la modelo comentó: «Ay, qué cómico. Flores para Dua Lipa, se ve espectacular en redes».

Además, en el video que circula en redes sociales, se puede escuchar a una de las concursantes manifestando su shock por las declaraciones. Sin embargo, Apio reiteró que la presentación de Dua Lipa no le gustó en absoluto.

Inmediatamente los fans de Dua Lipa salieron en su defensa y criticaron al integrante de Kabah.

«Apio diciendo que Dua Lipa es aburrida, no te has escuchado a ti y a tu grupete», «Si teníamos dudas sobre sacar a Apio después de hablar mal de Dua Lipa, ya se me quitaron las dudas», «Apio tiene que ser el primer eliminado del team infierno», fueron algunos de los comentarios.

