Tom Cruise habla sobre su relación con Shakira

• En entrevista con «Despierta América» el actor habló abiertamente de su amistad con la barranquillera

Estados Unidos.- Tras el encuentro del actor Tom Cruise con Shakira y luego de que él le enviara flores han surgido varios rumores sobre un posible romance, del mismo modo que ha sucedido con el piloto de autos Lewis Hamilton quienes han sido captados en varias ocasiones disfrutando del automovilismo y del surf, actividad que la intérprete de «Monotonía» ama.

No cabe duda que a la colombiana le llueven los galanes pero ella ha dejado muy en claro que no está interesada en tener una relación pues por el momento prefiere mantenerse enfocada en sus hijos y en su carrera. Sin embargo esto no ha impedido que Tom Cruise la siga elogiando y siga evidenciando su admiración por la cantante.

En entrevista para el programa «Despierta América», el actor de «Mission: Impossible» habló abiertamente de Shakira y de la relación amistosa que los une, así como de la admiración que siente por ella:

«Ella es muy talentosa. Ella y su familia son personas adorables. Siempre he admirado su trabajo… es muy buena persona, es muy buena persona», expresó Cruise con una sonrisa de oreja a oreja.

La periodista Jessica Rodríguez le dijo a Tom que las caderas Shakira no mienten, como dice su canción «Hips Don’t Lie», y él se mostró de acuerdo con el comentario y expresó: «No, sus caderas no mienten, no lo hacen», mencionó.

