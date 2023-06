The Cure visitará Uruguay por primera vez en su Tour 2023

• La banda The Cure se presentará por primera ocasión en Uruguay el próximo 27 de noviembre

Estados Unidos.- La banda británica llegará a Uruguay este próximo 27 de noviembre, gira 2023, que presentarán por primera vez en ese país. Incluyendo la etapa sudamericana a los siguientes países: Argentina, Colombia, Chile, Perú, México y Paraguay.

A lo que informó este viernes la productora Gaucho, el conjunto liderado por el cantante Robert Smith se presentará en el Antel Arena de la capital uruguaya en una noche en la que estarán en compañía por la agrupación escocesa “The Twilight Sad” y los irlandeses “Just Mustard”, en el evento del festival local Primavera 0.

Por lo tanto, The Cure también hizo una publicación en su cuenta de Twitter sobre la presentación en Montevideo aunada a las de Lima y Santiago de Chile.

No se ha comunicado el precio de las entradas, ya que serán puestas a la venta al público el próximo lunes en diferentes redes de pagos del país sudamericano.

Sencillos como «Lovesong», «Boys Don’t Cry», «Pictures of You», «Friday I’m in Love» o «Just Like of Heaven» son parte de las canciones que, lo más probable, la banda de Smith traiga al público uruguayo para recordar una trayectoria artística de más de 40 años.

Con información de SUN

Foto: Especial