Ola de recortes en Goldman Sachs: despide a 125 directores generales

• Los recortes de empleos en Goldmand Sachs forman parte de una campaña de ahorros

Estados Unidos.- Goldman Sachs empezó a recortar el número de directores ejecutivos en todo el mundo, a medida que la empresa reduce su plantilla en medio de una caída de las operaciones, según personas familiarizadas con el asunto.

Alrededor de 125 directores gerentes, incluidos algunos en banca de inversión, perderán sus puestos de trabajo, dijo una de las personas, que pidió no ser identificada porque los recortes no son públicos. Aún no se han producido todos los despidos, dijo la gente.

Un representante de Goldman Sachs declinó hacer comentarios.

Las medidas forman parte de una profunda campaña de ahorro de costos en el banco, que ha visto al menos tres rondas de recortes de empleos en menos de un año.

Goldman Sachs y otros bancos que aumentaron las contrataciones en 2020 y 2021 en medio de un aumento en las fusiones y adquisiciones y las ofertas públicas iniciales están lidiando con la caída de las comisiones a medida que disminuyen las negociaciones.

Por su parte, JPMorgan Chase & Co. está despidiendo a unos 40 banqueros de inversión como parte de su esfuerzo para hacer frente a la desaceleración mundial, según un informe Bloomberg News de este viernes.

Los últimos recortes en dicha compañía abarcan todos los niveles de antigüedad, según personas familiarizadas con el asunto, que pidieron no ser identificadas discutiendo los planes para el personal. JPMorgan eliminó unos 20 empleos de banca de inversión en Asia a principios de esta semana, además de una ronda anterior que afectó a la región.

En tanto, Citigroup también empezó a recortar cientos de puestos de trabajo en toda la compañía este año, y planea eliminar 30 puestos de trabajo en banca de inversión y 20 más en su banco corporativo en Londres, informó Bloomberg News este mes.

En el último mes, varios veteranos de Goldman Sachs se incorporaron a la competencia, entre ellos Wells Fargo & Co. y Banco Santander.

Con información de El Financiero

Foto: Especial