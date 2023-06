ASF sí ha realizado auditorías a Conade: David Colmenares

David Colmenares, titular de la ASF, detalló que han realizado 13 auditorías a la Conade de Ana Guevara entre 2018 y 2022

México.- David Colmenares, auditor Superior de la Federación (ASF), detalló que el organismo a su cargo sí ha llevado a cabo auditorías a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), cuya titular actual es Ana Gabriela Guevara, durante el presente el sexenio.

Colmenares Páramo detalló que de 2018 a la fecha, la Auditoría Superior de la Federación ha llevado a cabo un total de 13 auditorías.

“Sí hemos hecho auditorías de Conade, te puedo decir que en 2018 fueron cinco, en 2019 fue una, en 2020 tres y en 2022 son cuatro que están obviamente publicadas”, expuso.

“Las desviaciones que hemos detectado muchas están en una etapa de seguimiento, y en otras en donde hemos detectado desviaciones estamos siguiendo el proceso que nos marca la ley: pasa a una área de seguimiento, luego a una de investigación y ya comprobado esto pasaos al tema jurídico, donde presentamos las denuncias a la FGR, donde ellos ya e encargan de comprobar si hubo o no algún delito qué castigar”.

La diputada María Elena Pérez-Jaén Zermeño dio a conocer ayer a Joaquín López-Dóriga que presentó 56 denuncias contra la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) y su titular, Ana Guevara, por presuntas irregularidades en manejo del presupuesto de cerca de 500 millones de pesos.

Acusó al auditor Superior de la Federación, de no realizar auditorías a Conade: “ya se acomodó con el auditor David Colmenares y la propia Comisión, en la que nos mayoritea Morena, pues David no viene a la Cámara, no se presenta, cada que pides información no te la quieren entregar”.

“Yo voy a hacer una petición para que ahorita el año 2021, porque son 2 mil 300 millones de pesos, y para el 2022 ya vimos, ya lo dieron a conocer, que van a ser cuatro auditorías que son de desempeño, que son más cosméticas, porque las que deberían de practicar a la Conade, por el mal comportamiento, son las conocidas como auditorías forenses”, indicó

Colmenares Páramo dejó en claro que efectivamente en la Cuenta Púbica de 2021 no se realizaron auditorías la Conade, sin embargo, dejó en claro que el órgano a su no pueden dejar sin atender otras dependencias en donde existe un mayor riesgo de desvíos de recursos públicos

“En 2021 efectivamente no hicimos ninguna, nada más que el número de entes que tenemos que auditar es muy importante. Hemos incrementado a 316 entidades y obviamente hay temas donde le damos prioridad al monto de los recursos, por eso los proyectos de infraestructura e instituciones como CFE y Pemex son de las más auditadas”, expuso.

No podemos por ocurrencia estar auditando a un mismo ente cuando vemos que en el otro lado puede haber riesgos mayores de desvíos o de corrupción, subrayó.

Con información de SUN

Foto: Especial