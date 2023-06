Exitosa cirugía devuelve esperanza a mujer, en Tapachula

– Neurólogos del Hospital “Ciudad Salud” removieron un tumor intra y extra craneal de más de 20 centímetros a una paciente de 77 años, originaria del municipio de Frontera Hidalgo –

Tapachula.- Especialistas en neurocirugía del Hospital Regional de Alta Especialidad “Ciudad Salud”, ubicado en Tapachula, llevaron a cabo una intervención quirúrgica exitosa al remover un tumor intra y extra craneal de más de 20 centímetros a una paciente de 77 años, originaria del municipio de Frontera Hidalgo.

El doctor Luis García, especialista en neurocirugía, explicó que la paciente presentaba una tumoración desde su nacimiento que nunca fue tratada y había crecido en tamaño con el paso de los años. Sin embargo, gracias al equipo médico altamente capacitado y a la experiencia del hospital de alta especialidad, se logró realizar la cirugía con éxito. Actualmente, la paciente se encuentra en perfecto estado de salud y se espera que pronto sea dada de alta para regresar a su hogar, según informó el neurocirujano.

Luis García, especialista en neurocirugía.

La paciente expresó su alegría y agradecimiento a todo el personal médico de “Ciudad Salud” que participó en esta cirugía exitosa. Emocionada, compartió su testimonio y mencionó cómo esta intervención quirúrgica le ha devuelto la vida.

“¡Me han devuelto mi vida! Nací con este tumor y nunca recibí tratamiento. Vivía con vergüenza y me refugiaba en mi casa porque en la calle todos me miraban como algo extraño. Hoy quiero agradecer a todas las personas que se esforzaron para que todo saliera bien, y sobre todo, agradezco la existencia de estos hospitales donde brindan atención de tercer nivel a personas de escasos recursos y sin cobrar ni un solo peso. Yo no acudía al médico por falta de dinero, pero ahora soy una persona completamente diferente gracias a que me han removido este enorme tumor”, relató la paciente.

Este exitoso caso resalta la importancia de contar con hospitales especializados y profesionales altamente capacitados en el campo de la neurocirugía. La dedicación y el compromiso del equipo médico de “Ciudad Salud” marcaron una diferencia significativa en la vida de esta paciente, brindándole una nueva oportunidad de disfrutar de una vida plena y sin limitaciones.