PALABRAS CLARAS

Silvano Bautista Ibarias

¿EL PRI POR FIN DESPERTÓ?

El PRI pareciera que al fin despertó de su letargo en medio de la carrera para la Presidencia de la República y este jueves presentó su plataforma electoral que habrá de encabezar el candidato o candidata a la primera magistratura del Estado, al tiempo de señalar que ellos, los priístas, están a tiempo de alcanzar a cualquiera de las “corcholatas” de Morena, ya que son respetuosos de los tiempos y de las leyes electorales, a diferencia de los morenistas que llevan tres años o más en campaña.

Ruben Zuarth Esquinca, presidente estatal del PRI, anunció que el 30 de junio y 1 de julio tendrán lugar en la sede estatal del PRI una serie de foros en donde participará la ciudadanía en general para la elaboración de diversas propuestas que tengan que ver con diverso temas como: educación, recursos naturales, medio ambiente y cambio climático, paz, seguridad y justicia, alianza y sociedad, y por último y no menos importante gobierno y democracia que tiene que ver con la conformación de un gobierno democrático y eficiente que deje de lado el autoritarismo que parece encaminarse en la actual administración del gobierno federal.

Y es que, a decir de los priistas, es necesario que el actual régimen gubernamental llegue a su fin, que el poder debe regresar a la ciudadanía, y acabar con los excesos de un presidencialismo autoritario donde manda solo una voz, la del presidente. Por ello, abundó, el PRI, PAN y PRD apuestan por un gobierno plural, de coalición que cumplan con su compromiso y acepten y respeten el equilibrio de poderes, y que esa es la apuesta de la “Alianza va por México”. De lo que se trata, abundó, es que las fuerzas de estos tres partidos y su gente salgan a las calles a ganarse la confianza de la gente y exponerle a ésta las ventajas y desventajas de continuar votando por Morena. con la finalidad de ganarse la confianza del electorado. En este sentido, el líder estatal del PRI mencionó los resultados de la elección en el Estado de México donde la diferencia de votos entre la “Alianza por México” y Morena fue de un estimado de 54 mil votos, es decir, un 1.01 por ciento. Al menos de ahí se basa la alianza opositora. que aún mantiene sus esperanzas para que en las elecciones del 2024 pueda sobrevivir.

MÉTODO DE ELECCIÓN DE “VA POR MÉXICO”

La alianza «Va por México», hasta el momento no tiene definido el mecanismo de cómo habrá de seleccionar su candidato presidencial. Deja la puerta abierta de que el abanderado o abanderada, sea del PRI, PAN o PRD. O igual cualquier ciudadano de la sociedad civil que logre abanderar y conjuntar las simpatías de la población. Incluso, hablaban de un modelo que ha sido puesto en marcha en diferentes países del mundo y que tiene que ver con un modelo de lo que llaman “elecciones primarias”, es decir, abrir los espacios de participación política a la sociedad mexicana para que esta participe abiertamente y elija entre las tres propuestas de los diferentes partidos a quien quiere sea su abanderado o abanderada a la Presidencia de la República.

Mientras tanto en Morena, sigue una lucha interna y de manera cruel y descarnada, aunque ellos digan que no. Por debajo de la mesa, están las patadas y zancadillas, Quizá no se ven las puñaladas traperas, pero si están dándose con todo. El presidente, a diferencia de otros tiempos cuando era el gran elector, ahora lo metió en un proceso de competencia propio de Charles Darwin, aplicando el método de selección, de supervivencia del más fuerte, quizá en Morena no lo vean así, pero el mismo Ejecutivo Federal se está protegiendo a futuro a colocarlo en puesto claves. Cuáles son: presidente del Senado, de la Cámara de diputados y puestos en el gabinete. pareciera que AMLO está colocando sus escudos protectores de lo que pudiera presentarse en un futuro político de su persona. El presidente puso sus corcholatas y el más fuerte de ellos sobrevivirá y el resto tendrá que adaptarse a la ley del más fuerte. Es decir, la ley de la naturaleza, brutal, pero así es. Que comience, en Morena, la lucha por la sobrevivencia, la lucha por el poder.