Anhela Sasil ser la primera gobernadora de Chiapas

– “Estoy entre los tres primeros lugares de las encuestas. Que ya me consideren es algo que me gustaría mucho, ya que no hay nada más que desee que servir a mi estado”, dijo –

Con más de 12 años de experiencia en el servicio público, Sasil de León Villard tiene como objetivo convertirse en la primera mujer en ocupar el cargo de gobernadora de Chiapas en 2024.

En una entrevista con EL UNIVERSAL, De León enfatiza que en agosto próximo se cumplirán dos siglos desde que los chiapanecos decidieron unirse a México en una consulta popular. “Estamos a punto de cumplir 200 años y hemos sido gobernados por 130 hombres, entre electos, interinos y sustitutos, pero nunca antes una mujer ha tenido la oportunidad de gobernar”, destaca.

“Actualmente, llevo casi cinco años representando a Chiapas como la única senadora mujer por este estado, y por supuesto, la mayor aspiración de una mujer que ha dedicado gran parte de su vida al servicio de los chiapanecos es la de gobernar, ser la primera mujer gobernadora de mi estado. Es un anhelo muy grande que lleva mi corazón y, por supuesto, me llena de mucha responsabilidad”, expresa.

De León señala que en el momento oportuno, una vez que Morena emita la convocatoria, se registrará para participar en la contienda interna, donde también han mostrado interés Zoé Robledo y Eduardo Ramírez.

“Hoy en día, los chiapanecos me consideran en las encuestas. Estoy entre los tres primeros lugares que encabezan las encuestas que se dan a conocer, y eso me llena de satisfacción y orgullo. Que ya me consideren es algo que me gustaría mucho, ya que no hay nada más que desee que servir a mi estado”, subraya.

De León confía en que el proceso interno de Morena para definir la candidatura al gobierno de Chiapas sea transparente y que no se favorezca a ninguno de los aspirantes.

"Los procedimientos que Morena está aplicando son democráticos como nunca antes en un partido. Los tiempos de las decisiones unilaterales han quedado atrás, hoy es el pueblo quien decide quién aparecerá en la boleta y quién no", afirma.