DESDE EL SUR

Armando Chacón Ramírez Corzo

AMLO EN CHIAPAS

Comenzamos… Hoy el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y el gobernador de todos los chiapanecos Rutilio Escandón Cadenas realizarán una intensa gira de trabajo en la zona Norte, Istmo Costa y el Soconusco. En Palenque el primer mandatario supervisará la construcción del Tren Maya. En Tonalá checarán los avances de la reconstrucción del Tren Pacifico que recorrerá desde la frontera sur y conectará con el centro del país. Un medio de transporte para pasajeros y para carga, que servirá para impulsar el desarrollo de la región del sur. Esa gira concluirá en la Perla del Soconusco.

Continuamos… El próximo primero de julio habrá celebración en el corazón de la Ciudad de México (CDMX), el zócalo capitalino. Ese día se cumplen cinco años que Andrés Manuel López Obrador ganó las elecciones presidenciales. Los estados donde gobierna Morena no dejaran pasar la oportunidad de recordar esa fecha e impulsar el movimiento de la 4T. Comportamiento responsable, no insultar a nadie, tampoco echar porras a alguna corcholata en ese evento pide el presidente López Obrador.

Seguimos… Incomprensible el hecho de que el gobierno municipal de Tonalá, durante la administración de Manuel Narcía Coutiño, haya construido dos obras en terreno ajeno. El ayuntamiento que preside Natividad de los Santos informó que acatarán la resolución de las autoridades judiciales donde indican que se deberá reintegrar a sus legítimos dueños dos predios que se encuentran en la cabecera municipal y donde se construyeron un monumento a la tortuga y el parque de los Niños Héroes. La construcción y la demolición de esas obras tiene un costo de algunos millones de pesos, dineros que salieron de las arcas municipales. Esto merece una investigación a fondo para conocer el monto total de la inversión a estas obras y esclarecer si los predios en cuestión tuvieron algún costo. Es obligación del titular de la Auditoria Superior del Estado (ASE), Uriel Estrada Martínez ordenar una auditoria exhaustiva a los tres años de la administración del ex presidente municipal de la Tierra del Sol y actual diputado federal Manuel Narcía Coutiño para fincar las responsabilidades jurídicas correspondientes. Se comenta en Tonalá que MANACOhasta la fecha, no ha cumplido con la Entrega-Recepción, esto después de casi dos años que dejó de ser alcalde y que el actual ayuntamiento presentó las denuncias correspondientes, pero todo ha quedado en el olvido tanto en la Comisión de Vigilancia y Anticorrupción del Congreso del Estado a cargo de la diputada Paola Villamonte Pérez y en la ASE de Uriel Estrada, tal parece que hubiera complicidad. La situación es similar en otros municipios.

Terminamos… En las actividades proselitistas de las corcholatas resaltan tres personajes: Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López Hernández y Marcelo Ebrard, son los fuertes para pelear por la candidatura de Morena a la presidencia de México. El experto de Ricardo Monreal va cauteloso para no cometer errores, tiene asegurada la candidatura al gobierno de la Ciudad de México. Gerardo Fernández Noroña no cambia se comportamiento, es rústico y utiliza un discurso agresivo, pero sus pocos seguidores lo aceptan. Sin duda será el próximo coordinador de la bancada de la alianza Morena, PT y Verde en San Lázaro. El farandulero ex gobernador de Chiapas y Senador con licencia del PVEM, Manuel Velasco Coello va como comparsa. La gente que acude a sus eventos son puros acarreados. Va en busca de la reelección. Pero cuidado, los focos amarillos se han prendido, la ex dirigente nacional de Morena y diputada federal, Yeidkol Polevnsky Gurwitz participará en esa contienda, aunque Mario Delgado líder nacional de Morena no le permitió inscribirse. Polevnsky acudirá a las autoridades electorales, instancia que sin duda autorizará sea la séptima corcholata. Polevnsky no ganará, pero si obtendrá votos que quitará a Claudiaen la zona metropolitana y con esto obtendrá su reelección. Faltan casi 70 largos días para conocer el resultado de las encuestas. El camino es largo todavía.

De Salida… Se consolida la alianza “Juntos haremos Historia”. Dirigentes del Partido del Trabajo (PT) y del PVEM (partido Verde), confirman sumarse a Morena. Por supuesto que esto ya se sabía, el Verde y el PT sin el cobijo del partido Regeneración Nacional perderían su registro y eso significa quedarse sin prerrogativas, se les acabaría el negocio.

Nos seguiremos leyendo desde Chiapas.