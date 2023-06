The Cure regresa a Latinoamérica con el Primavera Sound 2023

La banda británica The Cure ha decidido regresar a latinoamérica pero no en modo solitario, sino en el Primavera Sound 2023.

Estados Unidos.- Buenas noticias para todos los fanáticos de la banda británica The Cure, pues han decidido regresar a latinoamérica pero no en modo solitario, sino dentro del festival titulado “Primavera Sound 2023”.

La reconocida agrupación este año estará encabezando hasta el momento tres Line-Up entre ellos el Primavera Sound 2023 Asunción, Bogotá y Buenos Aires.

En el primer cartel antes mencionado aparece The Cure seguido de Grimes, El Mató a un Policía Motorizado, Slowdive, Soccer Mommy, The Twilight Sad.

Mientras que en el evento de Bogotá aparte de esta banda británica estarán The Hives, Black Midi, Lido Pimienta, Minyo Cumbiero, Pet Shop Boys, Bad Gyal, Bad Religion, Slowdive y más.

Por último en Buenos Aires participará Blur, Beck, The Blessed Madonna, Carly Rae Jepsen, Dillom, Weyes Blood, Richard Coleman, entre otros.

Los fanáticos de The Cure al enterarse de esta noticia no tardaron en hacerse presentes en las redes sociales con imágenes, videos y fotografías de la banda, sin embargo, algunos añadieron que les hubiera gustado ver a la banda también en modo solitario.

Algunos de los comentarios que han circulado son los siguientes:

“Pensar que este año vienen The Cure y Morrissey a Argentina. Ojalá Robert Smith y Morrissey se agarren a las piñas en el obelisco mientras son arengados por fans de The Cure y The Smiths, y a la vez se terminen agarrando a las piñas los fans de ambas bandas”.

“Vendo mi notebook hp dependiendo del costo de entrada del primavera sounds para ver a the cure”.

“La verdad aunque The Cure, Grimes y Pet Shop Boys son excelentes artistas, siento que el Primavera se quedó corto para ser anunciado con tan poco tiempo”.

“Miércoles acompañada de mis esperados The Cure”.

“Cuando vas a ver a The Cure al #CoronaCapital y tienes más de 40”

Con información 24 Horas

Foto: 24 Horas