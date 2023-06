Ayuda INE a identificar restos de personas desaparecidas

México.- Debido a la información biométrica de la que dispone el Instituto Nacional Electoral (INE), contenida en el Padrón Electoral, que incluye huellas dactilares, se han emitido 6 mil 961 dictámenes de identificación de cuerpos de personas desaparecidas y no identificadas, con corte al pasado 31 de mayo.

El pleno del Consejo General recibió el informe de los resultados de los Convenios para la identificación de personas a través del método de biometría y colaboración para la localización de personas desaparecidas.

En sesión extraordinaria, la presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, señaló que esos datos, “en nuestra vida nacional, en el ámbito de lo social, representa un antes y un después de lo que este Instituto está aportando a la misma”.

A su vez, la consejera Carla Humphrey, presidenta de la Comisión del Registro Federal de Electores, aseveró que estos convenios “han permitido darle un valor social al Padrón Electoral, de tal manera que se pueda retribuir a la sociedad la confianza que deposita en el Instituto Nacional Electoral para entregar sus datos, con la finalidad de obtener su Credencial para Votar y reconocerla como el medio de identificación primordial de las y los ciudadanos mexicanos”.

El INE resaltó que, mediante los 19 convenios firmados por el INE y diversas autoridades, el Instituto ha asumido su responsabilidad social para coadyuvar con las diversas instituciones a nivel local y de las entidades federativas, “en la búsqueda de personas desaparecidas y su identificación”, por lo que llamó a fomentar más el uso de estos instrumentos.

En el informe se aclara que para la confirmación de la identidad no basta que el perito confirme la coincidencia de las huellas dactilares, sino que se requiere localizar a los familiares o conocidos de la persona para que pueda ser plenamente identificada y se cierre así el caso de una posible persona reportada como desaparecida o no localizada.

Sin embargo, esta información ya no es del ámbito ni del conocimiento del INE, por lo que no es posible saber el número de casos que han implicado la localización de una persona desaparecida o no localizada.

En el documento también se informa que, de 2016 a 2022, el INE ha firmado 19 convenios de colaboración.

El primero de ellos, con la entonces Procuraduría General de la República -ahora Fiscalía General de la República-; las Procuradurías y Fiscalías Generales de Justicia de las entidades federativas; la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia y los Institutos de Servicios Médicos Forenses (Semefos) de las entidades.

Con información de 24 Horas

Foto: 24 Horas