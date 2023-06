DESDE EL SUR

Armando Chacón Ramírez Corzo

NUEVA TITULAR DE LA SEGOB

Comenzamos… Sorpresa causó el nombramiento de Luisa María Alcalde Lujan como titular de la Secretaría de Gobernación. Ocupa desde ayer la dependencia más importante de la estructura del gobierno federal, así lo decidió el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Luisa María Alcalde a sus 35 años será como la vicepresidenta de México. La ex diputada federal y ex secretaria de Trabajo y Previsión Social ahora despacha en la oficina principal de Bucareli, donde se maneja la política interna de nuestro país, donde se toman importantes decisiones que trascienden en la vida política de México. Asume esa responsabilidad en momentos difíciles como son los movimientos sociales que se dan continuamente en todo el país, la inseguridad, la sucesión presidencial adelantada y el proceso electoral del 2024, el más grande y el más complicado en la historia. Alcalde Lujan dedicará todo su tiempo al desempeño de sus funciones, ya que no tiene aspiraciones para ocupar un espacio en la boleta electoral, como sucedió con su antecesor. Las reacciones de la clase política han sido favorables.

Continuamos… Con los golpes de calor a algunos políticos se les sube la calentura. En Comitán de Domínguez, nace el “Clan de los Ex Alcaldes” que encabeza el oportunista Jorge Constantino Kanter, sus brillantes seguidores son Mario Guillén «Boquitas», Alejandro Anzueto Méndez y Rafael Ruiz Morales. Están convenciendo a Emanuel Cordero para que participe, pero como ese jovenazo todavía es hijo de dominio le preguntará a su papá si le entra. Ya le pusieron nombre a ese grupo “Alianza Política Ciudadana”. Asegura Constantino Kanter que más de 170 lideres sociales se han sumado a este proyecto y que muchas otras organizaciones también desean participar. Según ellos, esa alianza será la primera fuerza política de Chiapas, ingenuos. Dicen también que harán un sondeo donde puedan participar las mujeres y hombres que quieran ser candidatos a la alcaldía de Balún Canán y el ganador tendrá el apoyo de todas y todos, un proceso democrático. Será una rifa donde únicamente ellos tendrán boleto. Este clan lo que realmente está haciendo es anticiparse a los tiempos electorales y sacar la cabeza para ser tomados en cuenta por el partido que está en el poder, Morena. Constantino Kanter, Mario Boquitas, Alejandro Anzueto, Rafel Ruiz y otros que andan pajareando con ellos, son cartuchos quemados, son los mismos que en todos los procesos electorales quieren agandallar posiciones, se creen dueños de ese Pueblo Mágico. Ahora quieren echarle montón al Sr. Fox para evitar se reelija, pero ese loco en uno de sus arranques de demencia se va a convertir en El Zorro y les va a echar su caballo encima. Todos se pelean más que la oportunidad de gobernar, el derecho a la propiedad. Su ambición no les da oportunidad de entender que Comitán el próximo trienio tendrá presidenta. Allá en la tierra de las Nueve Estrellas, habrá sorpresas. Una conocida dama será candidata a la presidencia municipal con el respaldo de una gran alianza política y con el apoyo del pueblo comiteco que desea un verdadero cambio y no tener que soportar a los mismos bandidos de siempre. Tiempo al tiempo.

Terminamos… Uriel Estrada Martínez, titular de la Auditoria Superior del Estado (ASE), se entretiene organizando concursos de karaoke entre sus colaboradores, en lugar de darles cursos de actualización, dice que es para incentivar la sana convivencia al interior de la ASE. Lo que debe de organizar Estrada Martínez es un concurso de transparencia y que participen los ayuntamientos para otorgar reconocimientos a los ediles o alcaldesas que estén cumpliendo con la transparencia y la rendición de cuentas. Solo falta que organice una fiesta en algún antro de su hermano Nicho, aquí en Tuxtla Gutiérrez. Recordemos que el auditor primero organizó un torneo de futbol allá en los campos de Huitiupán. Con anticipación llamó a los alcaldes para que participaran en ese campeonato relámpago donde regaló playeras que llevaban impresa la leyenda: “Amigos de Uriel”. Resulta que esa competencia deportiva organizado por el titular de la ASF, fue el mismo día y a la misma hora que vino la corcholata Claudia Sheinbaum, evento que se desarrolló en la arena Jorge Cuesy de la capital chiapaneca, por lo que se tomó en el bunker de la ahora ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, como un claro boicot al evento que presidió y donde la acompañaron destacados políticos y mucho pueblo. Veremos que se le sigue ocurriendo.

Nos seguiremos leyendo desde Chiapas.