Uber Eats dejará de operar en Italia por nula rentabilidad

Italia.- Hace seis años, Uber Eats llegaba a Italia para revolucionar el mundo de las entregas y la comida rápida, buscaba eficientar la entrega de comida a domicilio para todos los habitantes del país europeo.

Hoy, seis años después, la empresa de repartidores ha anunciado que terminará sus operaciones debido a la nula sostenibilidad financiera en sus servicios, a pesar de ello, el programa de Uber (transporte) continuará operando en Italia.

De acuerdo con un comunicado, la división de entrega de comida rápida a domicilio anunció que cesará sus operaciones en aquel país debido a que no cumplieron con las expectativas que se habían generado con su llegada.

“No estamos creciendo de acuerdo con nuestras expectativas para garantizar un negocio sostenible a largo plazo. Por eso, hoy nos entristece anunciar que hemos tomado la difícil decisión de descontinuar nuestras operaciones de envío de alimentos a Italia a través de la aplicación Uber Eats”, anunció por medio de su página web.

Este no sería el único cese de operaciones de la compañía en Europa, recordemos que semanas antes también se había anunciado la salida del servicio en Israel.

Fue en el lejano 2016 cuando Uber Eats llegó a Italia, la primera ciudad en tener sus operaciones fue Milán y de ahí se fue extendiendo por toda la nación, llegando a operar hasta en más de 60 ciudades.

Pero debido a la competencia y no poder hacerle frente a otras empresas del ramo como lo son “Just Eat” o “Glovo”, fue que la compañía no pudo conseguir los dividendos deseados, llevándola a no poder garantizar su continuidad.

El cese de operaciones implicaría el despido de al rededor de 50 empleados, recordemos que los repartidores no entran en esta estadística, ya que ellos se “contratan” de manera autónoma.

Con información de 24 Horas

Foto: Especial