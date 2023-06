El ilegal proceso interno morenista

Por Fernando Hinterholzer Diestel

Sin duda alguna, el procedimiento para seleccionar al aspirante presidencial de Morena, llamado eufemísticamente, “coordinador de la defensa de la transformación”, resulta un montaje simulador, ya que dicho ejercicio según el presidente y su partido “no es el proceso de definición de la candidatura presidencial”. Y entonces por qué habrán seis políticos afiliados a Morena, recorriendo el país, haciendo algo que parecen campañas adelantadas pero disfrazadas de “asambleas informativas”, y realizando gastos irregulares sin ningún control o vigilancia. El presidente Andrés Manuel López Obrador, su partido y las “Corcholatas” están cometiendo no uno, sino varios delitos electorales, con millones de testigos y una autoridad electoral que ha decidido, por lo pronto, el asunto no es tan grave como para actuar y detener “la presunta mascarada oficial”. Las medidas cautelares señaladas hasta el momento son omitidos por el gobierno y sus secuaces operadores electorales. Morena viola la ley y evita hablar de candidato presidencial dicen que elegirán su “coordinador/a nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación”, no mencionan la palabra campaña, sino “proceso interno” en el que, por tanto, pueden adelantarse antes de la fecha establecida por la Constitución para iniciar el proceso electoral de manera formal. Todo tan irregular como sustituir palabras y términos para irse por otro camino y esquivar la ley, que es muy precisa.

De acuerdo al calendario y cronograma de actividades dado a conocer en la sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Morena, la encuesta que determinará al representante del partido en el poder, en los comicios presidenciales de 2024 se aplicará del 28 de agosto al 3 de septiembre, y “los susodichos aspirantes a coordinadores de la 4T” harán labores proselitistas del 19 de junio y al 27 de agosto. Habría que subrayar, que este calendario no fue determinado de manera fortuita. Al detener los recorridos de “los suspirantes al más alto republicano” antes del mes de septiembre, (cuando inicia por ley el proceso electoral) dichas actividades de proselitismo no pueden ser fiscalizadas ni sancionadas, ya que, para el Tribunal Electoral, no hay actos anticipados de campaña previos al arranque del proceso electoral, “como la ven desde ahí estimados lectores”. Ésta es una omisión en la ley, que el “obradorismo”, y Morena está aprovechando, logrando con ello una gran ventaja a los partidos de oposición. Ha sido él y nadie más quien ha decidido quién puede jugar y quién no, asegurándose así que el candidato o candidata del oficialismo sea alguien que, en caso de ganar las elecciones, continúe con la autodenominada 4T. Morena trata de solventar su precampaña con una simulación: dice que en realidad se trata de elegir a la Coordinación de Defensa de la Transformación (CDT).

Todo el gobierno federal, empezando por el presidente, “las y los aspirantes a coordinador de la CDT”, gobernadores, alcaldes, legisladores de Morena, no se han detenido en violar de manera sistemática la legislación electoral, sin recibir sanción alguna. El Consejo Nacional de Morena al hacer público a los precandidatos “por decirles de alguna manera”, las reglas del proceso de selección de candidato a las elecciones presidenciales de 2024, violan flagrantemente muchas normas de la Ley General de Instituciones y Procesos Electorales: entre ellas, adelantarse al arranque del “proceso electoral ordinario que inicia en la tercera semana del mes de noviembre del año previo al de la elección”; no informar el procedimiento aplicable para la selección de candidatos al Consejo General dentro de las 72 horas siguientes a su aprobación; comenzar las precampañas antes de la tercera semana de diciembre del año previo al de la elección; estipular una duración de precampañas de más de 60 días; no realizar actividades de proselitismo o difusión de propaganda, por ningún medio, antes de la fecha de inicio de las precampañas (la violación a esta disposición se sanciona con la negativa de registro como precandidato y lo han venido haciendo hace meses); no respetar el derecho de los precandidatos a interponer inconformidades y alegatos con motivo de los resultados. Y ante estas violaciones a la ley electoral, qué hacen las autoridades electorales, todas los procedimientos aprobadas por Morena son ilegales, la ley electoral es muy clara, indica que “el proceso electoral de 2024 para la renovación de la Presidencia de la República y los demás cargos de elección popular arrancan durante el mes de septiembre”. Es clarísimo que lo que esta realizando Morena “son actos anticipados de campaña”, por más que inventen nombres y quieran dormir al velador.

Ojalá que las autoridades financieras se metan al tema con profesionalismo y hagan valer la ley, ya que a pesar que han habido múltiples señalamientos en medios de comunicación con respecto a que durante las elecciones intermedias del 2021 intervino el crimen organizado a favor de la 4T, así como señalamientos de recursos financieros y humanos provenientes de áreas diversas de sus gobiernos locales, a pesar de las denuncias no pasó nada. Durante las últimas semanas, los medios de comunicación han informado sobre eventos multitudinarios por parte de los aspirantes de Morena. La violación a las leyes electorales no comenzó el 16 de junio, la ilegalidad lleva más de un año. Dentro de las mismas ilegalidades que realiza el partido oficial, está la de sus gobernadores, comenzando por la organización de diferentes eventos en sus estados, la gran pregunta es quién paga las movilizaciones, la alimentación, recintos, producción y publicidad en las diferentes entidades, así como el respaldo ilegal a su “Pre-coordinadora favorita” incidiendo en esta forma, en la opinión pública de sus entidades federativas.

Por último, es preciso aclarar que en los estatutos de Morena, no aparece en ninguno de sus artículos, la existencia de una “coordinación de defensa de la cuarta transformación”. No está plasmada, y no debe ser considerada esta denominación porque no existe en la realidad ni en el marco jurídico estatutario de Morena. Todo es una farsa, una mera simulación para justificar el nuevo estilo del dedazo obradorista. Cómo va a justificar el Consejo Nacional de Morena, las reglas para una “coordinación” estatutariamente inexistente. Cómo justificarán los del partido oficial ante la autoridad electoral el otorgamiento de recursos, que finalmente son públicos, para la realización de tal proceso, que en realidad es una farsa. Dicho acuerdo está cargado de eufemismos para tratar de simular que dicho ejercicio no es, como en realidad ocurre, el proceso de definición de la candidatura presidencial de ese partido, y así pretender burlar (de manera burda) los tiempos que establece la legislación electoral. Otro fraude supremo, con cambiarle el título no engaña a la ciudadanía ni a la autoridad.

ES CUANTO ADENDDUM: en Chiapas se libra lo que muchos analistas denominan el inicio de una guerra fratricida, que en realidad es la lucha por el territorio entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y dos grupos del Cártel de Sinaloa. Son más de 3 mil indígenas que han emigrado ya que huyen de la violencia de los cárteles que combaten por el control territorial de y por supuesto, el gran negocio de la trata de los migrantes, que le deja más dinero ya que la misma droga que llega de Sudamérica.