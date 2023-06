“EE.UU. nos superó y hay que aceptarlo”: Diego Cocca

• Tras humillación de EE.UU. a México en la Liga de Naciones de la Concacaf, el seleccionador Diego Cocca se mostró convencido de su proyecto

Estados Unidos.- El seleccionador de México, el argentino Diego Cocca, admitió este jueves que Estados Unidos fue muy superior al Tri en la dolorosa goleada por 3-0 en la semifinal de la Liga de Naciones de la Concacaf.

“No me gusta perder. Y hay maneras de perder. Hay veces que te toca perder porque esto es el fútbol. Pero realmente nos han superado y hay que aceptarlo y entenderlo”, dijo en una rueda de prensa.

Con dos goles de Christian Pulisic y uno de Ricardo Pepi, EE.UU. pasó por encima de México y defenderá el título ante Canadá, que se impuso por 0-2 a Panamá en la otra semifinal.

México lleva casi cuatro años sin doblegar a su gran rival y acumula una espantosa racha de dos empates y cuatro derrotas en sus últimos seis enfrentamientos (incluidas las finales perdidas de la Copa Oro y la Liga de Naciones en 2021).

La segunda mitad del encuentro estuvo repleta de polémicas, acabó con dos expulsados por cada equipo y además el partido fue suspendido cuando todavía quedaban unos minutos por disputarse en el descuento de la segunda parte debido a los gritos homófobos que se escucharon en las gradas.

“Estamos dolidos por la derrota, por la forma”, dijo Cocca, cuyo proyecto con México queda en entredicho tras asumir en febrero el banquillo sustituyendo a su compatriota Gerardo Martino.

“Nosotros quisimos plantear un juego en el cual podríamos con nuestra estructura tratar de manejar la pelota, de poder encontrar situaciones de gol y pases filtrados. Creo que al principio lo tuvimos, pero, claro, no tuvimos la asertividad como para poder terminar en gol”, argumentó.

“Se estaba haciendo un partido largo, disputado, parejo. Pero cometimos otro error y, como hablamos que los errores se pagan caros, lo pagamos caro y nos hicieron un gol. Y en el segundo tiempo, hablamos en el vestidor para seguir de la misma manera, que no pasaba nada con un gol, pero al minuto (de la segunda mitad) nos hacen un 2-0 y eso te condiciona mucho”, agregó.

Cuestionado sobre si se planteaba renunciar, Cocca se mostró convencido de su proyecto y de sus jugadores.

“Vuelvo a repetir lo mismo de siempre: yo sueño con un proceso de tres años y medio (hasta el Mundial de 2026) y van cuatro meses”, dijo.

El argentino instó a que todos unan esfuerzos, desde los jugadores hasta los ejecutivos de la federación, para mejorar “no solo en lo futbolístico”.

“Al contrario. Hay mucho de mentalidad, de actitudes, de un montón de situaciones que tenemos que trabajar juntos. Si vamos a creer que lo vamos a solucionar en cuatro meses, estamos completamente equivocados. Esto es una muestra de que todavía hay mucho que mejorar”, indicó.

“Hay que entender primero donde estamos parados y que tenemos que mejorar para poder estar en otro nivel. Estos partidos nos ayudan muchísimo. De esto hay que sacar conclusiones, unirnos y saber para dónde tenemos que ir juntos. Si no vamos juntos, va a ser muy difícil”, añadió.

El seleccionador explicó que su labor es “convencer” no solo a los jugadores “sino también a los directivos” de la federación mexicana de que van “por el buen camino”.

“Si los directivos no están de acuerdo en lo que yo pienso, yo no tengo ningún problema (…). Lo que me dijeron es que tengo el total apoyo y eso se ve en los momentos difíciles”, opinó antes de recalcar que está “tranquilo” sobre su puesto.

Los medios también preguntaron a Cocca sobre la actitud de la afición, en alusión implícita a los gritos homófobos que volvieron a manchar un partido de la selección mexicana, y el técnico insistió “en el mismo mensaje” que a sus jugadores.

“Tenemos que trabajar juntos, todos, si queremos cambiar a la selección mexicana. Y lo más difícil y lo más importante que hay que cambiar es la mentalidad. Y eso lleva tiempo”, detalló.

Con información de EFE

Foto: EFE