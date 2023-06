Se posiciona vasectomía como método anticonceptivo

– En lo que va del presente año se han realizado más de 450 procedimientos en toda la entidad, dio a conocer el secretario de Salud del Estado, doctor Pepe Cruz Castellanos –

La vasectomía como método permanente de regulación de la fecundidad se ha posicionado de manera exitosa en Chiapas, en lo que va del presente año se han realizado más de 450 procedimientos en toda la entidad, dio a conocer el secretario de Salud en la entidad, doctor Pepe Cruz, al tiempo de exhortar a hombres y parejas satisfechas con el número de hijos a participar en las campañas.

En el marco del Día del Padre, que en México se celebra cada tercer domingo del mes de junio, mencionó que la dependencia a su cargo tiene de manera permanente, en períodos semanales, las campañas de vasectomía sin bisturí en los 10 distritos de salud, contando con ocho vasectomizadores en el estado, capacitados para realizar esta práctica y tres más se encuentran en proceso de formación.

Destacó que el año pasado la entidad superó la meta de realizar mil 046 vasectomías, llevando a cabo mil 175 procedimientos. Para este 2023 la meta es efectuar mil 98 vasectomías, la cual también se prevé rebasar, con el apoyo del programa en los 10 distritos de salud.

El titular de la Secretaría de Salud en Chiapas detalló que la vasectomía es la opción ideal para hombres que no planean tener más hijas e hijos, pues no requiere hospitalización, no afecta el comportamiento sexual y no representa un riesgo para la salud.

Los distritos de salud que están realizando vasectomías durante el mes de junio son: Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas, Comitán, Villaflores y Tapachula.