Se calienta proceso de Morena; Yeidckol acusa violencia política 

México.- La diputada federal con licencia Yeidckol Polevnsky (Morena) aseguró que evitar que se inscriba al proceso interno de su partido para contender en la encuesta que definirá a la persona coordinadora de la defensa de la cuarta transformación es violencia política de género.

Sostuvo que además, por ser también una transgresión a su derecho de votar y ser votada, que está por encima de cualquier estatuto de cualquier partido, acudirá a las instancias que sean necesarias para defenderse.

“Mañana (hoy) me voy a inscribir, haré todo lo que sea necesario para estar inscrita, por supuesto, porque eso es una violación de derechos, es violencia política de género, definitivamente. “Y es inaceptable lo que se está planteando y porque yo lo único que quiero es trabajar para defender el proyecto del que soy fundadora y en el que he trabajado para construir”, resaltó la legisladora.

Insistió en que defenderá sus derechos, los principios de Morena y los principios de equidad de género que se han peleado desde hace muchos años.

Sobre las expresiones del presidente nacional de Morena, Mario Delgado, quien dijo que no estaba contemplada entre los aspirantes que se tenían pactados, Polevnsky expresó que hablará con él para explicarle en qué parte del estatuto está la equidad de género, “porque se le debe dar su lugar a las mujeres, pues es un absurdo que digan que no me autoricen apuntarme”.

Detalló que el estatuto de su partido se establece claramente que en todos los cargos hacia dentro o hacia fuera, en todas las candidaturas, en todas las elecciones, tiene que haber mitad de hombres y mitad de mujeres.

“Los propuestos para esta encuesta son tres hombres y una mujer, por parte de Morena. Entonces, creo que faltan dos mujeres, yo me apunté, pero falta una más, para que estemos 50% y 50%. “De otra manera, primero, estamos incumpliendo con el estatuto. Segundo, es una agresión a las mujeres. Y tercero, así como tengo derecho a votar, también tengo derecho a ser votada, ya que es un derecho constitucional que no te puede quitar nadie, es un derecho, inclusive, por encima de los estatus o encima de acuerdos interiores que se hagan dentro de un organismo”, concluyó.

Con información de 24 Horas

Foto: Forbes