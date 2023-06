Calor provoca aumento en los recibos de luz

– Entre los sectores más perjudicados se encuentran los negocios de alimentos. El encarecimiento de la luz ha coincidido con una disminución en las ventas de hasta 30 por ciento –

El intenso calor que se ha registrado en el estado de Chiapas está generando diversas repercusiones en diferentes sectores. En el ámbito de los negocios de alimentos, se ha observado un incremento de hasta un 40 por ciento en el servicio de energía eléctrica debido al uso constante de refrigeradores y enfriadoras. Sin embargo, esta situación ha coincidido con una disminución en las ventas de hasta un 30 por ciento.

María Elena Ramírez, vendedora de comida en el mercado Juan Sabines Gutiérrez de la capital chiapaneca, ha experimentado directamente los efectos del calor en su negocio. Desde hace tres meses, ha notado un aumento significativo en su recibo de luz, pasando de 700 a mil 200 pesos en algunos casos. Incluso, algunos negocios han llegado a reportar pagos de hasta 5 mil pesos. Esta situación preocupa al sector debido a la caída en las ventas.

La falta de capacidad para almacenar productos en los enfriadores se ha vuelto un problema constante. El calor excesivo provoca un sobrecalentamiento de los aparatos, lo que resulta en un mayor consumo de energía eléctrica. María Elena Ramírez expresó su preocupación al decir: “no podemos almacenar tanto producto en el enfriador porque, como le vuelvo a repetir, se calienta, y eso nos está generando más luz porque está sobrecalentado, hasta el aparato está caliente”.

Lidia Santiago Orozco, otra comerciante de alimentos, también ha visto una disminución en las ventas de entre un 20 y 30 por ciento. El espacio en el que comercializan es pequeño y cuenta con poca ventilación, lo que podría generar un accidente si la situación no se atiende. Lidia señaló: “El calor nos está afectando las ventas porque la gente casi no quiere venir a comer, el espacio que tenemos tiene muy poca ventilación, no hay ventiladores suficientes y los que hay no funcionan bien. Todo eso provoca que nuestros aparatos consuman más energía, pero no hay cómo pagar si ya no vendemos igual”.

No solo los negocios de alimentos se ven afectados por las altas temperaturas, sino también aquellos trabajadores cuya labor se desarrolla al aire libre. Ismael Pérez Méndez, quien trabaja cuidando automóviles en estacionamientos, ha notado que el calor de este año es más intenso que en años anteriores. A pesar de sus esfuerzos por protegerse de los rayos del sol, reconoce que es casi imposible. Ismael explicó: “Tomamos muchos líquidos, todo el día estamos tomando agua… Cuando no hay muchos clientes, nos resguardamos en la sombra y desde allí observamos los autos de los clientes… Tenemos que usar camisas de manga larga y una gorra o sombrero porque todos los días estamos bajo el sol”. (Fuente: Milenio. Foto: Jhonatan González)