Son 8 los servidores públicos que renunciarán: AMLO 

– En todos los casos ya se tienen los sustitutos. El presidente dijo que fueron ellos mismos quienes escribieron las fechas en que dimitirán al cargo para buscar una candidatura –

En el marco de la conferencia de prensa de este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que serán ocho los servidores públicos que renunciarán para postularse como candidato.

A pesar de insistir en el tema, López Obrador fue escaso al responder. Su sonrisa delataba que no quería hablar cuantos más.

Ya muy forzado comentó que se irán ocho a diversos cargos de elección popular y en todos los casos, apuntó, ya se tienen los sustitutos. Adujo que no había visto los cuestionarios para desembarazarse de la insistencia en las preguntas y solo concedió que ellos mismos escribieron las fechas en que dimitirán al cargo para buscar una candidatura.

Posteriormente, el ejecutivo Federal habló de su encuentro con los consejeros del Instituto Nacional Electoral, donde expresó “conversamos muy bien y el propósito es hacer la realidad de la democracia, que se establezca una auténtica democracia en el país. Que no se simule la democracia como pantalla y tengamos en realidad una oligarquía y que el pueblo no exista. Ahora no. Por eso hablamos del empoderamiento del pueblo”.

Por su parte, la consejera presidenta del organismo, Guadalupe Taddei afirmó que lo más importante fue el acuerdo de establecer mesas en cada uno de los temas que vinculen a las partes para mejorar la colaboración.

A su vez, la consejera Dania Ravel subrayó la importancia de establecer un diálogo con el Poder Ejecutivo, el INE siempre ha tenido la plena apertura al diálogo. “Me da gusto que haya reciprocidad desde Palacio Nacional para escucharnos, porque hay temas en donde tenemos que hacer muchas cosas, como es la seguridad, donde la secretaría de Seguridad Pública tiene atribuciones para garantizar elecciones libres y limpias”.

Trascendió que uno de los temas medulares del encuentro fue el planteamiento de los consejeros de que se les garantizará un presupuesto adecuado para la organización de las elecciones para el próximo año donde habrá renovación de Presidencia, diputados y senadores. En este punto, se ofreció que el Ejecutivo respetaría la propuesta del INE a partir de su justificación y se buscaría que transitara en la Cámara de Diputados. (Foto: Gobierno de México)