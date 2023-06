La importancia de la comunicación en la sexualidad: consejos para hablar abiertamente en pareja

El sexo es una parte maravillosa y natural de la vida. Sin embargo, hablar de sexo puede resultar incómodo para muchas parejas. Esto puede dar lugar a frustraciones y malentendidos que pueden afectar a su relación y a la calidad de su vida sexual.

Espero que estas ideas te ayuden a facilitar las conversaciones y a fortalecer la conexión con tu pareja. Recuerda que cada relación es única y lo más importante es respetar los límites y deseos de ambos.

¡Disfruta de una vida sexual plena y satisfactoria!

Desarrollo de las capacidades de comunicación

En una relación, la buena comunicación es esencial. No se puede tener una relación sana sin ella. Y lo mismo ocurre con la vida sexual: una buena comunicación también es esencial para una relación sexual sana.

Es fácil sentirse intimidado por el tema de la comunicación, porque es un concepto abstracto y no siempre sabemos cómo expresarnos mejor con palabras o señales no verbales (como el lenguaje corporal). Pero no te preocupes. Esta guía te dará algunos consejos sobre cómo mejorar tus habilidades comunicativas, así como algunos ejemplos de técnicas de comunicación buenas y malas para que puedas aplicarlas en situaciones de la vida real, como hablar con amigos o incluso con desconocidos en fiestas o bares… ¡o incluso simplemente con tu pareja!

Cómo desarrollar buenas habilidades de comunicación

Para desarrollar una buena capacidad de comunicación, hay que saber escuchar a la otra persona. Escuchar no consiste sólo en oír lo que dicen, sino también en entender cómo se sienten y por qué se sienten así. La mejor manera de hacerlo es mediante la escucha activa.

Para hacer preguntas y entender las respuestas, necesitamos asertividad: cuando nos comunicamos con los demás de forma directa sin ser agresivos ni pasivo-agresivos (agresivo es cuando dices algo mezquino; pasivo-agresivo es cuando dices algo agradable pero mezquino). Ser asertivo significa que podemos expresar claramente lo que pensamos sin herir los sentimientos de nadie; también significa decir a los demás cómo queremos que nos traten antes de que hagan algo malo o hiriente, porque entonces nadie se siente mal después.

Por último, la empatía es importante porque si alguien siente que su pareja no está satisfaciendo sus necesidades, tal vez no lo esté haciendo porque una persona no sabe cuánto tiempo necesita estar sola después del trabajo. ¿O tal vez hay otras cosas en el trabajo además del trabajo en sí? A veces ayuda saber de dónde vienen esos sentimientos para que ambas partes puedan entender mejor las necesidades/querencias/deseos de la otra, etcétera».

La importancia de la comunicación en la sexualidad

La comunicación es la clave de una relación sana, y cuando se trata de sexo y preferencias sexuales, la comunicación es aún más importante. Cuando estás casado o tienes una relación duradera con alguien, hay ciertas cosas de las que tenéis que hablar antes de intimar (o incluso de besaros).

Hablar de su historia sexual puede ayudar a ambos a comprender la postura del otro en determinados temas, como las ITS o los métodos de prevención del embarazo. Hablar sobre los límites dará tiempo a las dos partes implicadas en la conversación para que puedan comunicar si algo les incomoda, ya sea tocarse o hablar de ciertos temas como fantasías o fetiches.

Consejos para hablar abiertamente en pareja

Hablar abiertamente en pareja puede ser difícil, pero es importante hacerlo. Para asegurarte de que te comunicas eficazmente, sigue estos consejos:

Sea abierto y sincero sobre sus pensamientos y sentimientos.

Reserve tiempo para hablar con su pareja, de modo que la conversación no se vea apresurada o interrumpida por otras demandas de tiempo.

Esté dispuesto a escuchar atentamente cuando su pareja hable: no la interrumpa ni cambie de tema antes de que haya terminado de expresar sus ideas en voz alta. Esto significa no sólo escuchar con los oídos, sino también prestar atención con todos los sentidos (por ejemplo, mirándose a los ojos). Esto ayudará a que ambas partes se sientan escuchadas, ya que cada persona tendrá la oportunidad de expresarse sin ser cortada o ignorada.

Intenta no lanzarte demasiado rápido a buscar soluciones cuando una de las partes haya planteado un problema; en su lugar, intenta hacer primero preguntas como «¿Cómo crees TÚ que deberíamos manejar esta situación?».

La comunicación es fundamental en una relación sana.

Hay muchas cosas que conforman una relación sana, pero la comunicación es una de las más importantes. No se trata sólo de hablar de sentimientos y emociones, sino también de compartir pensamientos e ideas.

Para tener una experiencia sexual satisfactoria juntos, ambos miembros de la pareja deben sentirse cómodos siendo abiertos el uno con el otro. Esto significa hablar abiertamente de lo que te gusta o no te gusta en la cama (y en cualquier otro lugar). Si al principio te sientes tímido o nervioso, prueba a empezar poco a poco haciendo preguntas como «¿Qué te parece si te beso el cuello?» o «¿Te parecería bien que probáramos algo diferente esta noche?».

Conclusión

Si usted y su pareja tienen problemas para comunicarse, puede ser útil empezar por desarrollar buenas habilidades de comunicación. Cuanto más cómodos os sintáis hablando abiertamente el uno con el otro, más fácil os resultará tratar temas como la sexualidad o la intimidad, de los que puede resultar difícil hablar al principio.