Anuncia Adán Augusto su renuncia como titular de Segob

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, anunció que se retirará del cargo el próximo viernes 16 de junio para participar en el proceso interno de Morena, por lo que en breve el presidente Andrés Manuel López Obrador dará a conocer el relevo oficial del cargo en esta importante dependencia.

En este sentido, el encargado de la política interna del país, potencialmente sucesor de la Cuarta Transformación del país, anunció que iniciará sus actividades en un estado del Pacífico, aunque sin decir específicamente en qué estado de la República.

“Yo no renuncio, le he pedido al presidente que me releve del cargo”, informó el exgobernador de Tabasco y abogado de profesión quien todavía es secretario de Gobernación, al tiempo de sostener que el dinero para sus actividades saldrá de sus ahorros.

“Yo lo que me toque hacer lo voy a hacer con recursos propios, he estado ahorrando desde hace varios años”, apuntó López Hernández, uno de los funcionarios más leales y de mayor confianza del presidente Andrés Manuel López Obrador.

López Hernández manifestó su confianza en que ganará el proceso interno mediante el cual Morena definirá a su coordinador nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, figura de la que saldrá el candidato presidencial.

A su salida de la reunión que sostuvo con el presidente Andrés Manuel López Obrador y compañeros del gabinete legal y ampliado, el secretario de Gobernación comentó que uno de los temas de la reunión fue que se redoblen los refuerzos en la recta final de la administración de López Obrador. «Redoblar los esfuerzos y trabajar muy unidos», dijo. (Foto: Jesús Quintanar)