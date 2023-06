Amanecí con moretones tras visita a Palacio: Gálvez

México.- En un podcast de seis minutos, la senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Xóchitl Gálvez, contó su experiencia durante su visita a Palacio Nacional para pedir al presidente, Andrés Manuel López Obrador, cumplir con el amparo otorgado por un Juez que le otorgó el derecho de réplica para aclarar que ella está a favor de los programas sociales y nunca se pronunció por quitarle el apoyo a los adultos mayores.

En la narración cuenta que a las 5:00 horas salió de su casa rumbo al Zócalo y cuando llegó ya la estaba esperando “un tumulto, entre personas que me apoyaban, personas que gritaban cosas horribles, decenas de periodistas que querían mis primeras impresiones, yo me descontrolé un poco al principio, había una mujer que me gritaba ‘perra maldita’ yo a esa mujer nunca la he ofendido, nunca le he hecho nada a ella”, y señaló que después la reconoció en una foto donde la mujer está retratada junto a Martí Batres.

Aclaró que se sintió muy ofendida por el presidente por poner palabras en su boca que no pronunció “y cuando es un tema que tú has defendido toda tu vida, sí que duele”, reconoció.

Dijo que esa ofensa, fue la que le dio la fuerza para abrirse paso entre empujones, “de hecho amanecí moreteada, no me había dado cuenta de los moretones, me agarraban de las manos, de la espalda, me dolía todo de los trancazos que de verdad, yo lo único que quería era llegar a las puertas de Palacio Nacional y me abrí paso entre estos personajes completamente agresivos”, narró.

Reiteró que a ella le asiste la razón y que no es un tema de “show, como dice el Presidente”.

Incluso, denunció que algunos youtubers “que son muy afines al Presidente a tratar de intimidarme con preguntas super agresivas y como les he dicho tengo una hermana en la cárcel, tiene 11 años en la cárcel, ¿yo de qué soy culpable? Ella todavía no ha sido sentenciada y eso lo va a definir un juez, esa era la pregunta más agresiva que me hacían”.

No obstante, dijo haber conservado la calma, tocó la puerta y nunca le abrieron y dijo que lo único que quería decirle al Presidente es: “que no se confunda, que yo jamás le quitaría un prograa social a una persona que lo necesita”.

Con información de 24 Horas

Foto: 24 Horas