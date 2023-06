Taylor Swift dedica mensaje a sus fans por «The Eras Tour»

• La gira «The Eras Tour» es todo un éxito, o por lo menos así lo expresó Taylor en Twitter, quien escribió un emotivo mensaje agradecimiento a sus fans

Estados Unidos.- La cantautora estadounidense Taylor Swift ha conmocionado a sus fans con su gira «The Eras Tour». Las personas que han asistido a uno de los conciertos comparten en sus redes sociales fotos y videos acerca de su experiencia. Gracias a ello se ha podido ver el increíble show que la rubia ofrece, algo que destaca son los performances, el cambio de vestuario, la escenografía para algunas canciones, y la forma en la que se dirige a los asistentes cuando interpreta sus canciones.

También es conocido que la respuesta a la gira de la intérprete de «Blank Space» ha sido muy positiva, tanto así que por medio de Twitter agradeció a sus fans.

La gira «The Eras Tour» es todo un éxito, o por lo menos así lo expresó Taylor en Twitter, que por medio de una publicación, la cual acompañó de fotos, escribió un emotivo mensaje agradecimiento a sus fans.

Tras su presentación en Detroit, Michigan, la también productora recordó cuando empezaba el despliegue de su carrera e interpretó el himno estadounidense en el Ford Field, que es un estadio de fútbol americano.

«¡Ahhhhh Detroit esto fue muy divertido! La primera vez que actué en Ford Field fue cantando el himno allí en 2006 y recuerdo que pensé que era imposible que un lugar fuera tan grande, estaba profundamente nerviosa. Gracias a esa multitud este fin de semana por su energía infinita y sus gritos extremadamente fuertes, cantando, me hicieron sentir como en casa. Nos vemos muy pronto Pittsburgh», publicó.

En algunos comentarios, los internautas respondieron con frases de apoyo y cariño, en otros, sus fans le pidieron más fechas para Latinoamérica. Es importante mencionar que se presentará en Ciudad de México, Argentina, y Brasil, en agosto y noviembre respectivamente.

Los países en donde Swift ha entonado canciones como «You Belong With Me», «Style», «Bad Blood», «Shake It Off», «Look What You Made Me Do», entre otras, son: Arizona, Las Vegas, Texas, Atlanta, Tennessee, Filadelfia, Nueva Jersey, por mencionar algunos.

Con información de SUN

Foto: Especial