Montserrat Caballero ve “buena oportunidad” en mudarse a cuartel de la GN

• Montserrat Caballero dijo que buscará una mayor coordinación entre la Policía de Tijuana y la Guardia Nacional, a raíz de su mudanza al cuartel militar

México.- La alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, aseguró que mudarse al cuartel militar de la zona es una buena oportunidad para fomentar la coordinación entre autoridades municipales y la Guardia Nacional contra la delincuencia.

Montserrat Caballero adjudicó las amenazas en su contra a los buenos resultados de la Policía Municipal.

Detalló que la corporación municipal ha decomisado mil 700 armas y ha detenido a igual número de personas, de los cuales al menos 60 son homicidas.

Sin embargo, lamentó, entre el 30 y 40 por ciento de los asegurados son liberados.

“Tengo amenazas que no sé de dónde se derivan, si se derivan de las células delictivas, (o) de algún homicida que salió en libertad”, refirió.

La alcaldesa expuso que uno de sus escoltas sufrió un atentado y que aunque hubo detenidos, algunos salieron libres.

Sobre el hecho, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Baja California aseguró que Montserrat Caballero no era el objetivo pese a que el día de los hechos ella tenía planeado salir con tal escolta.

Pero posteriormente aparecieron pancartas con amenazas anónimas en su contra e intentaron extorsionarla.

“La Guardia Nacional me comenta, por sugerencia, si me puedo ir a vivir ahí (al cuartel militar de la zona).”

Caballero destacó que ve como “una buena oportunidad” el mudarse temporalmente al cuartel que habitan los guardias nacionales, ya que ello podría fomentar la coordinación con la Policía Municipal.

Señaló que también le ofrecieron mayor seguridad personal, opción que descartó para no distraer a los elementos nacionales de sus labores de protección a la ciudadanía.

“Hoy tengo la oportunidad, me la da la Guardia Nacional de vivir cerca de ellos, en las casas de la tropa, y entonces digo: me adhiero, me adhiero para que trabajemos juntos”, destacó.

Montserrat Caballero manifestó, por último, que Tijuana pasó del primero al quinto lugar de más violencia en el país, producto del trabajo hecho con los mil 700 uniformados que tiene la ciudad.

“Seguimos trabajando porque el que nada debe, nada teme. Adquirimos un compromiso con la ciudadanía y esperamos tener esta oportunidad de trabajar en coordinación”, concluyó.

Con información de SUN

