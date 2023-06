Confía López Obrador en una mejor relación con el INE

– “Ojalá se inaugure una etapa nueva, tiene que ver con que ya no haya mapaches electorales, compra de votos, tráfico con la pobreza de la gente y toda la falsificación de los resultados.” –

Este martes, desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que hay condiciones para una nueva relación con el Instituto Nacional Electoral y, cada quien con sus funciones y con respeto a su autonomía poder colaborar entre ambas partes.

En ese sentido, destacó que lo más importante es hacer valer la democracia, que se respete la voluntad de la ciudadanía y se destierre el fraude electoral y agregó que es importante que ya no haya influyentismo en el INE, que actúe con total autonomía del gobierno y de los grupos oligárquicos.

Posteriormente, López Obrador aseguró que en esta ocasión hay condiciones inmejorables para inaugurar una etapa nueva, hace falta algunos ajustes a la legislación, pero lo más importante de todo es que las autoridades electorales tengan integridad y principios, auténticos demócratas. No empleados de las minorías. No gente sin principios, sin ideales, como ha sucedido, de que el INE o antes el IFE estaban al servicio o del gobierno o de los potentados y llevaban a cabo fraudes electorales, legalizaron, legitimaban fraudes electorales.

Para concluir con el tema, el ejecutivo Federal hizo un repaso de los fraudes electorales recientes, desde 1988, 2006 y 2012, pero se habrá de iniciar una nueva era, es para que actúen con absoluta independencia, nosotros no nos atrevemos a recomendarles nada. El que estaba de presidente, recibía línea de Los Pinos.

“Recuerdo que de repente le dan su registro como candidato al que era gobernador de Nuevo León y no había conseguido las firmas, fue una instrucción, línea”.

Y más recientemente, eliminaron a los candidatos de Morena a gobernadores de Guerrero y Michoacán, los eliminan por consigna, porque los eliminan que no habían comprobado 30 mil pesos.

“Ojalá se inaugure una etapa nueva, tiene que ver con que ya no haya mapaches electorales, compra de votos, tráfico con la pobreza de la gente y toda la falsificación de los resultados.”. Expresó su satisfacción con la actitud de la presidenta del INE que se redujo el sueldo porque

como un servidor público, van a ganar 2 o 3 veces más que el presidente si lo prohíbe la Constitución”.

Por otro lado, el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó riesgos de que se les considere actos anticipados de campaña a quienes buscan la candidatura porque se va a elegir a los coordinadores de la defensa de la transformación.

En septiembre pues ya hay un dirigente y tiene ya la batuta para encabezar todo.

“Yo tomé mi tiempo libre y platiqué y di mi punto de vista sobre el tema pero ya. Uno de los acuerdos que se tomaron fue que los gobernadores , el presidente no podemos apoyar a nadie ni hablar mal de nadie. Yo ya no me voy a ocupar de eso hasta que ya haya un coordinador de defensa de la transformación”.